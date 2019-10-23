Опубликовано видео с места обнаружения грузовика с 39 трупами в Британии

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В британском графстве Эссекс сняли на видео грузовик, в котором обнаружили 39 трупов. Ролик опубликовал Ruptly.
На кадрах видно, что вокруг автомобиля установили ограждения. На место инцидента приехали полицейские и сотрудники экстренных служб. Они пытаются установить обстоятельства происшествия.
В среду утром полиция обнаружила 39 тел в грузовике, предположительно, прибывшем из Болгарии. Среди погибших были 38 взрослых и один подросток. В связи со случившимся задержали 25-летнего жителя Северной Ирландии по подозрению в убийстве. Полиция устанавливает личности жертв. По словам главы Ассоциации автоперевозчиков Великобритании Ричарда Бернетта, контейнер грузовика был рефрижератором. Температура внутри него при перевозке замороженных продуктов может достигать минус 25 градусов. Если в таких условиях перевозились люди, то это могло "привести к их неминуемой гибели в короткие сроки", уверен специалист. Также Бернетт отметил, что в контейнере нет освещения и единственное место, где можно сходить в туалет – самый конец трейлера.
Глава британского МВД Прити Пател заявила, что "шокирована и огорчена трагическим инцидентом в Грейсе". При этом она подчеркнула, что полиции Эссекса предоставят все возможности для расследования произошедшего.
Позднее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования близким погибших и признался, что потрясен трагическим инцидентом.