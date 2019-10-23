Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T15:01Z
https://ria.ru/20191023/1560120123.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156011/81/1560118142_0:153:2000:1278_1036x0_80_0_0_a578f58618933dab762af251c9fcd970.jpg
РИА Новости

Опубликовано видео с места обнаружения грузовика с 39 трупами в Британии

15:01 23.10.2019
1644
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В британском графстве Эссекс сняли на видео грузовик, в котором обнаружили 39 трупов. Ролик опубликовал Ruptly.
На кадрах видно, что вокруг автомобиля установили ограждения. На место инцидента приехали полицейские и сотрудники экстренных служб. Они пытаются установить обстоятельства происшествия.
Татьяна Ш. (имя изменено – прим. ред)
7 октября, 17:54РИА Новости
"Он отыгрался": что кроется за жестоким убийством студентки из Домодедово
В среду утром полиция обнаружила 39 тел в грузовике, предположительно, прибывшем из Болгарии. Среди погибших были 38 взрослых и один подросток. В связи со случившимся задержали 25-летнего жителя Северной Ирландии по подозрению в убийстве. Полиция устанавливает личности жертв. По словам главы Ассоциации автоперевозчиков Великобритании Ричарда Бернетта, контейнер грузовика был рефрижератором. Температура внутри него при перевозке замороженных продуктов может достигать минус 25 градусов. Если в таких условиях перевозились люди, то это могло "привести к их неминуемой гибели в короткие сроки", уверен специалист. Также Бернетт отметил, что в контейнере нет освещения и единственное место, где можно сходить в туалет – самый конец трейлера.
Глава британского МВД Прити Пател заявила, что "шокирована и огорчена трагическим инцидентом в Грейсе". При этом она подчеркнула, что полиции Эссекса предоставят все возможности для расследования произошедшего.
Позднее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования близким погибших и признался, что потрясен трагическим инцидентом.
Заброшенное здание в Семеновском районе Нижегородской области, в котором обнаружили погибших детей
3 апреля, 16:43РИА Новости
Жительницу Нижнего Новгорода признали виновной в жестоком убийстве ее детей
0332941
Обсудить 1
Северная ИрландияБорис ДжонсонЭссексВеликобританияБолгарияВ мире
Рекомендуем
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
РИА
Новости
Девушка со смартфоном и банковской картой
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании экономического форума Россия - Африка в Сочи
Россия списала африканским странам долги на сумму свыше $20 миллиардов
Московский метрополитен. Архивное фото
В Москве женщины придумали, как отомстить "рассевшимся" в метро мужчинам
Лента
новостей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что ситуация вблизи границ Белоруссии накаляется
Полицейские в Великобритании
Эксперт рассказал о грузовике, в котором в Британии нашли 39 тел
Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Мехди Санаи
В посольстве Ирана в России назвали причину смерти дочери посла
Патруль российской военной полиции на берегу реки Евфрат на севере провинции Алеппо
Минобороны опубликовало карту выполнения соглашений с Турцией по Сирии
В одном из цехов Горьковского автомобильного завода Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде
Чего добился Вашингтон, пытаясь обанкротить ГАЗ
Наталья Поклонская
Поклонская прокомментировала имитацию США бомбардировки у границ Крыма
ДТП в Санкт-Петербурге
Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Малышева после госпитализации дала советы на случай гипертонического криза
Сторонники Brexit у здания Парламента в Лондоне
Британия отдаст 33 миллиарда и Северную Ирландию — и все из-за Путина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:07В Калининградской области неизвестные расстреляли вторую семью лебедей
16:06Боеприпас времен войны обнаружили на северо-западе Москвы
16:03В Норвегии поблагодарили советские войска за освобождение Финнмарка
16:00В Калининграде трехлетняя девочка несколько часов одна каталась в автобусе
15:59Власти Чили направят $1,2 млрд на решение вызвавших протесты проблем
15:56Ассоциация грузового транспорта Британии прокомментировала гибель мигрантов
15:54Трамп анонсировал выступление по ситуации на турецко-сирийской границе
15:54На "Открытых инновациях" подписан меморандум по диагностике онкозаболеваний
15:51Росатом готов помочь Африке в решении наиболее острых вопросов
15:48В Якутии произошло ДТП с автобусом, три человека госпитализированы
15:48В МАГАТЭ видят потенциал сотрудничества России и Африки в атомной сфере
15:43Октябрь стал одним из самых теплых за все время наблюдений в Москве
15:43Врач назвал признаки гипертонического криза
15:42Управлять проектом криптовалюты Libra будет специально созданная ассоциация
15:39Ангола хочет нарастить сотрудничество с Россией по добыче алмазов
15:38В Германии после обнаружения в Британии 39 тел мигрантов проведут проверки
15:35Ополченцы ДНР уничтожили два БПЛА силовиков в Донбассе за сутки
15:34Участников форума "Россия — Африка" угостят оладьями с черной икрой
15:30Глава ПФР оценил перспективы индексации пенсий работающим пенсионерам
15:29Отец троих детей убил супругу и покончил с собой в Татарстане
Лента новостейМолния