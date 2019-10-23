Эрдоган предложил Джонсону встретиться у границы с Сирией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

АНКАРА, 23 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что предложил премьеру Великобритании Борису Джонсону, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону встретиться в Стамбуле или приграничных с Сирией турецких городах Шанлыурфа и Газиантеп.

Ранее Макрон заявил о намерении вместе с Меркель и Джонсоном в ближайшие недели провести встречу с Эрдоганом в Лондоне. Французский лидер в связи с операцией Анкары в Сирии добавил, что считает необходимым "восстановить согласованность по вопросу о том, чем может быть и чем должна быть НАТО в современном мире", напомнив, что Турция является членом альянса.

"Два дня назад мне звонил Борис Джонсон и предложил встретиться нам вчетвером с Меркель и Макроном в Лондоне. Я ответил, что лучше в Стамбуле или в близких к границе Шанлыурфе или Газиантеп", - заявил Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Сочи. Его цитирует телеканал Haberturk

По словам турецкого лидера, если его коллеги откажутся приезжать в Турцию, то такая встреча может пройти в Лондоне на полях саммита лидеров стран-членов НАТО 3-4 декабря.

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск во вторник.