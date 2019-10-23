Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T14:41Z
https://ria.ru/20191023/1560116160.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156006/85/1560068598_0:103:3021:1802_1036x0_80_0_0_06ab7249171aafddb2a45a193e8c8f4e.jpg
РИА Новости

Эрдоган предложил Джонсону встретиться у границы с Сирией

14:07 23.10.2019 (обновлено: 14:41 23.10.2019)
2352
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
АНКАРА, 23 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что предложил премьеру Великобритании Борису Джонсону, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону встретиться в Стамбуле или приграничных с Сирией турецких городах Шанлыурфа и Газиантеп.
Ранее Макрон заявил о намерении вместе с Меркель и Джонсоном в ближайшие недели провести встречу с Эрдоганом в Лондоне. Французский лидер в связи с операцией Анкары в Сирии добавил, что считает необходимым "восстановить согласованность по вопросу о том, чем может быть и чем должна быть НАТО в современном мире", напомнив, что Турция является членом альянса.
"Два дня назад мне звонил Борис Джонсон и предложил встретиться нам вчетвером с Меркель и Макроном в Лондоне. Я ответил, что лучше в Стамбуле или в близких к границе Шанлыурфе или Газиантеп", - заявил Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Сочи. Его цитирует телеканал Haberturk.
По словам турецкого лидера, если его коллеги откажутся приезжать в Турцию, то такая встреча может пройти в Лондоне на полях саммита лидеров стран-членов НАТО 3-4 декабря.
Турецкие военные в городе Акчакале в провинции Шанлыурфа недалеко от границы с Сирией
12:40Война в Сирии
В НАТО прокомментировали меморандум России и Турции по Сирии
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск во вторник.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
ТЕСТ Сирия, Турция
16 октября, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
25120013
Обсудить 1
Эммануэль МакронБорис ДжонсонАнгела МеркельТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Рекомендуем
Девушка со смартфоном и банковской картой
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
РИА
Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что ситуация вблизи границ Белоруссии накаляется
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Московский метрополитен. Архивное фото
В Москве женщины придумали, как отомстить "рассевшимся" в метро мужчинам
Лента
новостей
В одном из цехов Горьковского автомобильного завода Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде
Чего добился Вашингтон, пытаясь обанкротить ГАЗ
Турецкие военные в городе Акчакале в провинции Шанлыурфа недалеко от границы с Сирией
В НАТО прокомментировали меморандум России и Турции по Сирии
Наталья Поклонская
Поклонская прокомментировала имитацию США бомбардировки у границ Крыма
Новые российские плацкартные вагоны
Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
Сторонники Brexit у здания Парламента в Лондоне
Британия отдаст 33 миллиарда и Северную Ирландию — и все из-за Путина
Патруль российской военной полиции на берегу реки Евфрат на севере провинции Алеппо
Минобороны опубликовало карту выполнения соглашений с Турцией по Сирии
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp появилась новая функция
Поисковые работы в Новой Керести
Ребенок до конца сжимал в руке куклу: страшная находка поискового отряда
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев ответил на шутку Урганта о попадании в Книгу рекордов Гиннесса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:10Российские энергетики готовы строить новые объекты генерации в ЦАР
16:09Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса
16:08Инфляция в России за период с 15 по 21 октября составила 0,1% - Росстат
16:08Эфиопия хочет в течение десяти лет построить АЭС малой мощности
16:08Белоруссия пригласила на выборы наблюдателей из России, Грузии и с Украины
16:07В Калининградской области неизвестные расстреляли вторую семью лебедей
16:06Боеприпас времен войны обнаружили на северо-западе Москвы
16:03В Норвегии поблагодарили советские войска за освобождение Финнмарка
16:00В Калининграде трехлетняя девочка несколько часов одна каталась в автобусе
15:59Власти Чили направят $1,2 млрд на решение вызвавших протесты проблем
15:56Ассоциация грузового транспорта Британии прокомментировала гибель мигрантов
15:54Трамп анонсировал выступление по ситуации на турецко-сирийской границе
15:54На "Открытых инновациях" подписан меморандум по диагностике онкозаболеваний
15:51Росатом готов помочь Африке в решении наиболее острых вопросов
15:48В Якутии произошло ДТП с автобусом, три человека госпитализированы
15:48В МАГАТЭ видят потенциал сотрудничества России и Африки в атомной сфере
15:43Октябрь стал одним из самых теплых за все время наблюдений в Москве
15:43Врач назвал признаки гипертонического криза
15:42Управлять проектом криптовалюты Libra будет специально созданная ассоциация
15:39Ангола хочет нарастить сотрудничество с Россией по добыче алмазов
Лента новостейМолния