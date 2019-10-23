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РИА Новости

Зеленский призвал комитет Рады по финансам пройти проверку на детекторе лжи

13:14 23.10.2019
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© РИА Новости / Сергей МелконовПрезидент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена на церемонии возложения цветов к памятнику Свободы в Риге. 16 октября 2109
Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена на церемонии возложения цветов к памятнику Свободы в Риге. 16 октября 2109
© РИА Новости / Сергей Мелконов
КИЕВ, 23 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что все члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи, незадолго до заявления Зеленского депутаты "Слуги народа" заявили о своем желании сделать это.
Ранее ряд украинских СМИ сообщили, что офис президента Украины Владимира Зеленского заподозрил 11 депутатов от фракции "Слуга народа" в получении взяток по 30 тысяч долларов за голосование против антикоррупционного законопроекта на заседании парламентского комитета. В среду Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в связи с этой информацией.

"Я в курсе всех событий, держу руку на пульсе... Считаю, что все члены комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи. Если этой проверкой будет установлено хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы", - написал Зеленский в Facebook.

По его словам, честное и беспристрастное расследование должно снять все вопросы. "Так же считаю необходимым поступить и в отношении депутата, который вел сомнительную переписку по "решению вопросов". И если подозрения оправдаются - мы с такими депутатами попрощаемся", - добавил Зеленский.
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Ранее СМИ обнародовали переписку депутата от "Слуги народа" Вячеслава Медяника в которой он обсуждал с бизнесменом Александром Яровым, как решить вопросы с прокуратурой. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка распорядился проверить, есть ли основания для открытия уголовного производства в отношении Медяника.
Незадолго до заявления президента Украины депутаты от пропрезидентской украинской партии "Слуга народа" Давид Арахамия, Александр Дубинский и Александр Качура, которых офис президента заподозрил в получении взятки, сообщили о своем желании пройти проверку на детекторе лжи. "В последние несколько дней в мой адрес звучат обвинения в лоббировании и коррупции. Я как человек слова всегда отвечаю за свои действия и поступки. Поэтому решил сам пройти детектор лжи", - написал Качура в Facebook.
Он опубликовал список вопросов полиграфолога к нему и призвал пользователей предлагать свои. Качура отметил, что его допрос на полиграфе будет транслироваться онлайн. Кроме того, о желании пройти допрос на детекторе лжи сообщил и Дубинский. "Сообщаю: со мной детектор будет проходить глава фракции СН ("Слуга народа" Давид - ред.) Арахамия. Прямая трансляция в 20.00 (совпадает с мск - ред.). Не пропустите", - написал Дубинский в Facebook.
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