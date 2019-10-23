В Петербурге при задержании пенсионера пострадал полицейский

"22 октября около 19.30 в помещении торгового комплекса на улице Ефимова, 3 (ТК "Сенная" – ред.) 33-летний сотрудник полиции задерживал вооруженного ножом 71-летнего правонарушителя. При задержании полицейский получил ранение руки, тем не менее сумел обезоружить и задержать злоумышленника", - сказано в сообщении.