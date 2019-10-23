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РИА Новости

В Петербурге при задержании пенсионера пострадал полицейский

12:39 23.10.2019
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CC0 / Public Domain / Задержание
Задержание
CC0 / Public Domain /
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт – РИА Новости. Полицейский в Петербурге получил ранение при задержании в торговом комплексе подозрительного 71-летнего мужчины, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"22 октября около 19.30 в помещении торгового комплекса на улице Ефимова, 3 (ТК "Сенная" – ред.) 33-летний сотрудник полиции задерживал вооруженного ножом 71-летнего правонарушителя. При задержании полицейский получил ранение руки, тем не менее сумел обезоружить и задержать злоумышленника", - сказано в сообщении.
Сотрудник полиции после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии направлен на амбулаторное лечение.
Пенсионера доставили в отдел полиции. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении - мелком хулиганстве.
По факту причинения телесных повреждений полицейскому материалы направлены в следственные органы.
Как сообщили очевидцы в соцсетях, пожилой мужчина бродил вдоль залов кинотеатра с тремя ножами и напильником.
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