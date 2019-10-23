Главы МИД России Турции и Ирана могут встретиться в Женеве 29 октября

АНКАРА, 23 окт - РИА Новости. Главы МИД РФ, Турции и Ирана могут провести переговоры в Женеве по сирийской конституции 29 октября накануне первого заседания конституционного комитета Сирии, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
"Очень важна работа конституционного комитета. Новая редакция конституции Сирии станет поворотным пунктом для будущего страны. Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил мне и иранскому коллеге 29 октября провести переговоры по сирийской конституции. Возможно, мы встретимся в Женеве" - заявил Чавушоглу в интервью агентству Anadolu.
В конце сентября ООН объявила о формировании конституционного комитета Сирии, призванного подготовить конституционную реформу. После объявления о победе над террористами в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, на первый план выступает политическое урегулирование. Член исполнительного органа оппозиционного Национального координационного комитета Абдулкаххар Сууд сообщил РИА Новости, что ООН разослала приглашения на первое заседание этого органа на 29-30 октября.