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РИА Новости
Война в Сирии

Главы МИД России Турции и Ирана могут встретиться в Женеве 29 октября

12:34 23.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время совместной пресс-конференции. 20 декабря 2016
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время совместной пресс-конференции. 20 декабря 2016
© РИА Новости / Илья Питалев
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АНКАРА, 23 окт - РИА Новости. Главы МИД РФ, Турции и Ирана могут провести переговоры в Женеве по сирийской конституции 29 октября накануне первого заседания конституционного комитета Сирии, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
"Очень важна работа конституционного комитета. Новая редакция конституции Сирии станет поворотным пунктом для будущего страны. Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил мне и иранскому коллеге 29 октября провести переговоры по сирийской конституции. Возможно, мы встретимся в Женеве" - заявил Чавушоглу в интервью агентству Anadolu.
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В конце сентября ООН объявила о формировании конституционного комитета Сирии, призванного подготовить конституционную реформу. После объявления о победе над террористами в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, на первый план выступает политическое урегулирование. Член исполнительного органа оппозиционного Национального координационного комитета Абдулкаххар Сууд сообщил РИА Новости, что ООН разослала приглашения на первое заседание этого органа на 29-30 октября.
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