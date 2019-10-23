Главы МИД России Турции и Ирана могут встретиться в Женеве 29 октября

В конце сентября ООН объявила о формировании конституционного комитета Сирии, призванного подготовить конституционную реформу. После объявления о победе над террористами в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, на первый план выступает политическое урегулирование. Член исполнительного органа оппозиционного Национального координационного комитета Абдулкаххар Сууд сообщил РИА Новости, что ООН разослала приглашения на первое заседание этого органа на 29-30 октября.