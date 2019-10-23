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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Путин надеется на встречу с лидером ЮАР на саммите в Бразилии

12:12 23.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании экономического форума Россия - Африка в Сочи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что ему удастся пообщаться с лидером ЮАР на саммите в Бразилии, а также в следующем году в России.
"Вы впервые прибыли в Россию в качестве главы государства. Мы ждем вас и в мае следующего года, и в июле следующего года в Петербурге на саммите БРИКС. И, надеюсь, через 3 недели увидимся в Бразилии (на саммите БРИКС-ред.)", - сказал Путин на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой, который приехал на саммит "Россия-Африка" в Сочи.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаБРИКСВладимир ПутинЮАРБразилияРоссияВ мире
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