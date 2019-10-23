Путин надеется на встречу с лидером ЮАР на саммите в Бразилии

"Вы впервые прибыли в Россию в качестве главы государства. Мы ждем вас и в мае следующего года, и в июле следующего года в Петербурге на саммите БРИКС. И, надеюсь, через 3 недели увидимся в Бразилии (на саммите БРИКС-ред.)", - сказал Путин на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой, который приехал на саммит "Россия-Африка" в Сочи.