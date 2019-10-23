Рената Литвинова присоединилась к критике фильмов Marvel

"Я за Мартина Скорсезе и Френсиса Копполу в разгоревшемся споре о фильмах Marvel, которые давно превратились в киношный фастфуд — ничего для ума и сердца, как ни печально. Для меня фильм — это искусство, катарсис, личная история, и первопричина — не деньги. Я за кино от Скорсезе, Копполы и Тодда Филлипса ("Джокер"), и таких режиссеров много", — написала она в инстаграме.