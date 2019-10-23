МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российская актриса Рената Литвинова присоединилась к критике фильмов Marvel вслед за оскароносными режиссерами Мартином Скорсезе и Фрэнсисом Фордом Копполой.
"Я за Мартина Скорсезе и Френсиса Копполу в разгоревшемся споре о фильмах Marvel, которые давно превратились в киношный фастфуд — ничего для ума и сердца, как ни печально. Для меня фильм — это искусство, катарсис, личная история, и первопричина — не деньги. Я за кино от Скорсезе, Копполы и Тодда Филлипса ("Джокер"), и таких режиссеров много", — написала она в инстаграме.
Многие подписчики поддержали актрису и режиссера.
"Полностью согласна. Фильм — это искусство", — написала @koroleva4900.
"Согласна с постом на все сто", — прокомментировала @levitskaiaaelita.
Но были и те, кто не согласился с ее мнением.
"А мне нравится и Marvel, и ваше творчество тоже. Что тогда?" — спросил @vitaly_lukiyanov_official.
"И мне нравится Марвел. Это просто другой жанр. Зачем сравнивать и выбирать", — присоединилась @_lalique__ .
Ранее Мартин Скорсезе сравнил фильмы киновселенной с парками развлечений и подчеркнул, что их нельзя назвать искусством.
Позже его позицию поддержал Коппола, который назвал супергеройские блокбастеры студии "омерзительными".