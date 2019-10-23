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РИА Новости
Культура

Рената Литвинова присоединилась к критике фильмов Marvel

12:27 23.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса и режиссер Рената Литвинова перед премьерой фильма "Космополис" на 65-м Международном Каннском кинофестивале
Актриса и режиссер Рената Литвинова перед премьерой фильма Космополис на 65-м Международном Каннском кинофестивале
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российская актриса Рената Литвинова присоединилась к критике фильмов Marvel вслед за оскароносными режиссерами Мартином Скорсезе и Фрэнсисом Фордом Копполой.

"Я за Мартина Скорсезе и Френсиса Копполу в разгоревшемся споре о фильмах Marvel, которые давно превратились в киношный фастфуд — ничего для ума и сердца, как ни печально. Для меня фильм — это искусство, катарсис, личная история, и первопричина — не деньги. Я за кино от Скорсезе, Копполы и Тодда Филлипса ("Джокер"), и таких режиссеров много", — написала она в инстаграме.

Многие подписчики поддержали актрису и режиссера.
"Полностью согласна. Фильм — это искусство", — написала @koroleva4900.
"Согласна с постом на все сто", — прокомментировала @levitskaiaaelita.
Но были и те, кто не согласился с ее мнением.
"А мне нравится и Marvel, и ваше творчество тоже. Что тогда?" — спросил @vitaly_lukiyanov_official.
"И мне нравится Марвел. Это просто другой жанр. Зачем сравнивать и выбирать", — присоединилась @_lalique__ .
Ранее Мартин Скорсезе сравнил фильмы киновселенной с парками развлечений и подчеркнул, что их нельзя назвать искусством.
Позже его позицию поддержал Коппола, который назвал супергеройские блокбастеры студии "омерзительными".
Режиссер Джеймс Ганн
5 октября, 18:31Культура
Джеймс Ганн ответил Мартину Скорсезе, который раскритиковал фильмы Marvel
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КультураКино и сериалыНовости культурыИнстаграмMarvel ComicsРената ЛитвиноваМартин Скорсезе
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