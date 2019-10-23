"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российская группа "Трансмашхолдинг" (ТМХ) купила тепловозостроительный завод в ЮАР в связи с перспективами развития на континенте железнодорожного транспорта и потенциалом экспорта полезных ископаемых, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Кирилл Липа.

"Первое. Мы верим в то, что Африка будет развиваться как континент, как огромная территория с большим количеством проживающих на ней людей, разделенным большим количеством границ. К сожалению, именно поэтому нет таких интеграционных проектов, и в том числе железных дорог, которые бы связывали всю Африку. Но это неминуемо случится. Потому что, первое, что движет любым развитием - это геополитическое положение", - сообщил Липа в преддверии форума "Россия-Африка", который открывается в среду.

В качестве второго аргумента Липа назвал объем полезных ископаемых, которые сосредоточены на этом континенте. "Третье - это его населенность. Все эти факторы, безусловно, говорят о том, что Африка будет развиваться, без всякого сомнения. Темпы этого развития могут быстрее или медленнее в различных частях Африки и в целом континента. Но то, что развитие будет, это факт", - пояснил глава ТМХ.

Он отметил, приход компании на этот континент – это долгосрочные инвестиции. "То есть у нас нет задачи отчитаться об окупаемости за два года. У нас есть задача - выйти на эту территорию и начать там производство, и развиваться тем темпом, каким будет развиваться этот континент, с той скоростью, с которой он будет развиваться: быстрее - значит быстрее, медленнее - значит медленнее", - пояснил Липа.

ТМХ имеет контракт вместе с венгерскими партнерами на поставку 1,3 тысячи пассажирских вагонов Египту. "Египет очень густонаселенная страна африканская - 50 миллионов человек, причем они сосредоточены на севере Египта, в основном, и в крупных городах. Каир, наиболее яркий тому пример. То есть они вынуждены, в хорошем смысле этого слова, развивать общественный транспорт, у них просто нет других альтернатив. Поэтому, это точно будет", - привёл аргумент он.

ТМХ, продолжил он, верит, что на севере Африки надо заниматься развитием пассажирского движения, потому что там большая населенность. "Юг Африки. Это как раз зона развития полезных ископаемых и их экспорт. Соответственно, это связь между месторождениями и портом, что является традиционным и для России тоже. Поэтому там мы купили завод по производству тепловозов", - резюмировал он.