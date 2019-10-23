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РИА Новости

США в курсе заявления Эрдогана о желании обладать ядерным оружием

00:32 23.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. США в курсе заявления президента Турции Тайипа Эрдогана о желании обладать ядерным оружием, заявил заместитель помощника госсекретаря США Мэттью Палмер.
Ранее СМИ привели слова Эрдогана о том, что он не приемлет тот факт, что Турция не может обладать ядерным оружием, в то время как "некоторые страны обладают ракетами с ядерными боеголовками".
"Мы видели заявления Эрдогана по ядерному оружию. Я подчеркну, что Турция является участником конвенции по запрещению ядерного оружия, действуют соглашения МАГАТЭ по гарантиям безопасности", - сказал он, выступая на слушаниях в сенате.
Палмер подчеркнул, что Турция приняла на себя обязательства никогда не обладать ядерным оружием. По его словам, представители США пока не обсуждали этот вопрос с турецкими партнерами.
"Мне неизвестно о таких разговорах на высоком уровне. Но мы и не видели проведение деятельности, которая бы укладывалась в рамки таких заявлений", - добавил представитель госдепа.
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