Межгосударственные отношения России и Намибии

Студенты Намибии на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи

Студенты Намибии на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи

Двусторонний политический диалог носит устойчивый характер.

В феврале 2010 года первый президент Намибии Сэм Нуйома посетил Москву для участия в 50-летнем юбилее Российского университета дружбы народов. Состоялась встреча с президентом России Дмитрием Медведевым.

20 мая 2010 года Россию с визитом посетил президент Намибии Хификепунье Похамба.

В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались наиболее важные двусторонние проекты, в частности в сфере энергетики, транспорта, добычи полезных ископаемых, а также некоторые вопросы международной повестки дня. По итогам визита был подписан пакет документов



В октябре 2016 года Россию с рабочим визитом Осуществляется взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств.В октябре 2016 года Россию с рабочим визитом посетила заместитель премьер-министра, министр международных отношений и сотрудничества Намибии Нетумбо Нанди-Ндайтва.

В марте 2018 года министр иностранных дел России Сергей Ларов посетил Намибию в рамках рабочей поездки по странам Африки к югу от Сахары. Лавров был принят президентом Намибии Хаге Гейнгобом и провел переговоры с заместителем премьер-министра, министром международных отношений и сотрудничества Нетумбо Нанди-Ндайтвой.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран также встречались в сентябре 2017 года в Нью-Йорке "на полях" 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Поддерживаются межпарламентские связи.

В октябре 2017 года "на полях" 137-й сессии Межпарламентского Союза в Санкт-Петербурге состоялась встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с председателем Национального Совета (верхней палаты) парламента Намибии Маргарет Менса-Уильямс.



Основным механизмом практического взаимодействия является двусторонняя Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК). В мае 2019 года в столице Набимии Виндхуке В июне 2018 года "на полях" первого международного форума по развитию парламентаризма с Маргарет Менсой-Уильямс встречалась заместитель председателя Государственной Думы Ольга Тимофеева.Основным механизмом практического взаимодействия является двусторонняя Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК). В мае 2019 года в столице Набимии Виндхуке прошло восьмое заседание МПК

Среди товаров российского экспорта в Намибию – злаки, пластмассы и изделия из них, соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент; удобрения; продукты неорганической химии; минеральные продукты.

Основу российского импорта составляют съедобные фрукты и орехи.

Среди перспективных проектов двустороннего сотрудничества – экспорт высококачественного риса, в том числе выращенного в рамках совместного проекта с Sojitz на Дальнем Востоке; строительство транспортно-логистического комплекса для поставок риса в Намибию и страны САДК (Сообщество развития Юга Африки); экспорт российских органических удобрений и восстановителей почвы, а также локализации производства данной продукции.

Компания "МКР Капитал" планирует создать в свободной экономической зоне порта "Уолфиш Бэй" упаковочное производство , обеспечивающее конкурентоспособность продукции в данном регионе. Обсуждается сотрудничество с намибийской компанией "Каптау Пэкенджинг" в части использования производимой ими упаковки.

Намибия входит в число ведущих стран по запасам урана. В стране работает дочерняя компания госкорпорации "Росатом" U1 Group. В 2018 году компания получила восемь лицензий на разведку урана в Намибии. В апреле 2019 года власти Намибии продлили срок действия четырех лицензий U1 Group, что дало возможность возобновить геологоразведку урана в районе Аранос в Намибии.

В 2012 году была сформирована смешанная Российско-Намибийская комиссия по рыбному хозяйству, ее третье заседание состоялось в Виндхуке 23-27 апреля 2018 года

Осуществляется сотрудничество в сфере образования. В настоящее время в России обучается 377 студентов из Намибии (332 человека на платной основе, а 45 человек по квотам).

Ежегодно на базе Всероссийского института повышения квалификации и других учебных заведений системы МВД России проходят обучение сотрудники намибийской полиции. В 2017 году было подготовлено 32 намибийских офицера.

В сфере здравоохранения сотрудничество осуществляется путем обмена информацией по актуальным проблемам медицины. Медицинские специалисты из Намибии регулярно принимают участие в организованных Минздравом России научно-практических обучающих семинарах.

В ноябре 2018 года в Виндхуке состоялось открытие Российско-намибийского культурно-образовательного центра, в рамках которого Российский университет дружбы народов (РУДН) организует курсы русского языка и довузовской подготовки. Центр был учрежден на материально-технической базе намибийского Международного университета менеджмента при поддержке посольства России в Виндхуке.

В 2009 и 2011 годах Россия оказала гуманитарное содействие населению Намибии, пострадавшему от наводнения. В 2013 году намибийцам была предоставлена российская продовольственная помощь, а в 2017 году через Всемирную продовольственную программу ООН было выделено 1,5 миллиона долларов.