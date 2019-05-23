Россия предложила Намибии расширить двустороннее сотрудничество

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Россия предложила Намибии сотрудничество в атомной энергетике, геологии и недропользовании и ряде других направлений, которые позволят вывести российско-намибийские торгово-экономические отношения на новый уровень, сообщили в пресс-службе вице-премьера – полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.

"Российская сторона предложила сотрудничество по ряду перспективных направлений, за счет которых можно вывести наши торгово-экономические отношения на новый уровень при активизации усилий обеих сторон. К ним относятся атомная энергетика и атомные неэнергетические технологии, геология и недропользование, поставки промышленной и сельскохозяйственной продукции, решения для мелиорации и агрокультуры, технологии для умных городов и телекоммуникаций. Также Россия заинтересована в налаживании двустороннего сотрудничества в сфере торговли, привлечения инвестиций, научного и академического обмена", - говорится в сообщении.