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РИА Новости
Ядерные технологии

"Росатом" возобновил геологоразведку урана в районе Аранос в Намибии

16:32 21.10.2019 (обновлено: 18:07 21.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Намибия продлила срок действия четырех лицензий компании "Ураниум Уан Груп" (дочерняя компания госкорпорации "Росатом"), что дало возможность возобновить геологоразведку урана в районе Аранос в Намибии, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
"В апреле 2019 года власти Намибии продлили срок действия четырех лицензий "Ураниум Уан Груп", что позволило возобновить геологоразведочные работы на старых и новых площадях уранового месторождений в бассейне Аранос", - сказал в понедельник Ушаков.
U1 Group - холдинговая компания международного горнорудного дивизиона Росатома Uranium One. U1 - одна из крупнейших в мире уранодобывающих компаний с диверсифицированным портфелем международных активов, в том числе в Казахстане, CША, Танзании и других странах.
Намибия входит в число ведущих стран по запасам урана. В 2018 году U1 cообщила, что получила восемь лицензий на разведку урана в Намибии. В декабре 2016 года Намибия отменила мораторий, не позволявший получать новые лицензии на разведку и добычу урана в стране.
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Ядерные технологииЮрий УшаковРосатомНамибияЭкономика
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