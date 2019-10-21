"Росатом" возобновил геологоразведку урана в районе Аранос в Намибии

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Намибия продлила срок действия четырех лицензий компании "Ураниум Уан Груп" (дочерняя компания госкорпорации "Росатом"), что дало возможность возобновить геологоразведку урана в районе Аранос в Намибии, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

"В апреле 2019 года власти Намибии продлили срок действия четырех лицензий "Ураниум Уан Груп", что позволило возобновить геологоразведочные работы на старых и новых площадях уранового месторождений в бассейне Аранос", - сказал в понедельник Ушаков.

U1 Group - холдинговая компания международного горнорудного дивизиона Росатома Uranium One. U1 - одна из крупнейших в мире уранодобывающих компаний с диверсифицированным портфелем международных активов, в том числе в Казахстане, CША, Танзании и других странах.