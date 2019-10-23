Чего добился Вашингтон, пытаясь обанкротить ГАЗ

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Александр Лесных. Крупнейший отечественный производитель легкого коммерческого транспорта (LCV) "Группа ГАЗ" контролирует 45% российского рынка, свидетельствуют данные "Автостата". Это во многом результат восьмимиллиардной господдержки Минпромторга. В прошлом году Вашингтон ввел против автоконцерна санкции, чтобы расчистить рынок для Ford, но эти расчеты полностью провалились.

Видимая рука рынка

Проблемы у "Группы ГАЗ", принадлежащей Олегу Дерипаске, возникли в апреле 2018-го: Белый дом наложил ограничения на активы бизнесмена, якобы причастного к вмешательству в американские выборы.

Основной удар пришелся на крупнейшего производителя алюминия — компанию "Русал", входящую в холдинг En+. В январе этого года Минфин США и Дерипаска достигли соглашения. Предприниматель снизил долю в En+ до 44,95% и отказался от оперативного управления компанией, после чего санкции сняли.

С "Группой ГАЗ" Дерипаска предлагал поступить так же. Но американцы на это не пошли. Дело в том, что Горьковский завод — стратегический конкурент для Ford. Эта компания хоть и приостановила производство легковых автомобилей в России летом этого года, но продолжает выпускать LCV для нашего рынка.

Аналитики уверены: Ford был и остается главным лоббистом санкций, из-за которых зарубежные партнеры прекратили поставлять комплектующие для "Газелей". Казалось бы, Ford вытеснил с российского рынка основного конкурента и теперь может наращивать продажи. Но американские планы рухнули.

Кредитная нагрузка

Российское правительство не могло допустить банкротства ключевого производителя коммерческих автомобилей, одного из главных работодателей Нижнего Новгорода. Для смягчения санкционного удара ГАЗу предоставили серьезную финансовую помощь.

"Мы всегда поддерживаем автопром за счет целевых закупок, госпрограмм поддержки спроса, <...> НИОКР в части импортозамещения. За прошлый год общий объем такой поддержки превысил 20 миллиардов рублей. Из них на ГАЗ приходится около восьми", — заявил Денис Мантуров.

В середине октября Минпромторг дополнительно подготовил проект постановления правительства о субсидировании кредитов ГАЗа на 2019-2021 годы общим объемом 8,6 миллиарда рублей: 3,3 — в этом году и по 2,64 миллиарда — в последующие.

Эти деньги помогут компании рассчитаться по кредитам, которые пришлось взять, чтобы сохранить производство после введения американских санкций. В пояснительной записке к постановлению сказано, что ГАЗ за счет собственных средств, высвобожденных благодаря господдержке, нарастит инвестиции в перспективные проекты и обеспечит стабильную работу своих предприятий.

Вскоре на Московской бирже откроется новая площадка, которая позволит тем, кто попал под санкции, реализовывать ценные бумаги. "В декабре мы разместим облигации одной из санкционных компаний", — заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Все еще впереди

Можно сказать, что частично Ford все же добился своего: за первые три квартала этого года продажи LCV концерна, по данным "Автостата", выросли на 14%, в то время как у "Группы ГАЗ" сократились на два процента.

Но в абсолютных показателях картина другая: с января по сентябрь Ford продал 8,7 тысячи машин в России, а "Газелей" раскупили в четыре раза больше — 35,2 тысячи штук. Если же учесть общее снижение объема продаж в этом году на три процента, то доля ГАЗа выросла с 44,5 до 45%, а Ford — с 9,5 до 11%.

В ближайшее время российская компания будет загружена под завязку. До конца текущего года предстоит поставить 789 автомобилей под кареты скорой помощи и более двух тысяч школьных автобусов общей стоимостью десять миллиардов рублей — в рамках госзаказа Минпромторга для регионов. Это позволило предприятию отложить введение четырехдневной рабочей недели, ранее намеченное на конец октября.

И есть планы на 2020-й. По словам главы Skoda Russia Яна Прохазка, в первом квартале в России стартуют продажи нового паркетника Karoq — собирать его будут вместе с моделями Kodiaq и Octavia на заводе в Нижнем Новгороде. "Нам важно запустить его локальное производство, чтобы предложить конкурентную цену", — подчеркнул топ-менеджер.

Будут и собственные новинки. В конце следующего года стартует серийное производство "Газели NN", представленной широкой публике в начале сентября. В нее установят более 30 систем помощи водителю, в том числе камеры, радары и ультразвуковые датчики.

"Машина уже превращается в партнера, полноценного участника дорожного движения, который видит дорожную ситуацию, анализирует ее и взаимодействует с человеком за рулем", — уверяет президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин.