Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T09:57Z
https://ria.ru/20191023/1560075372.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150600/80/1506008027_0:173:2577:1623_1036x0_80_0_0_4d6633653ec0a58596924b355367a05e.jpg
РИА Новости

Чего добился Вашингтон, пытаясь обанкротить ГАЗ

08:00 23.10.2019 (обновлено: 09:57 23.10.2019)
23906
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВ одном из цехов Горьковского автомобильного завода "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде
В одном из цехов Горьковского автомобильного завода Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Александр Лесных. Крупнейший отечественный производитель легкого коммерческого транспорта (LCV) "Группа ГАЗ" контролирует 45% российского рынка, свидетельствуют данные "Автостата". Это во многом результат восьмимиллиардной господдержки Минпромторга. В прошлом году Вашингтон ввел против автоконцерна санкции, чтобы расчистить рынок для Ford, но эти расчеты полностью провалились.

Видимая рука рынка

Проблемы у "Группы ГАЗ", принадлежащей Олегу Дерипаске, возникли в апреле 2018-го: Белый дом наложил ограничения на активы бизнесмена, якобы причастного к вмешательству в американские выборы.
Основной удар пришелся на крупнейшего производителя алюминия — компанию "Русал", входящую в холдинг En+. В январе этого года Минфин США и Дерипаска достигли соглашения. Предприниматель снизил долю в En+ до 44,95% и отказался от оперативного управления компанией, после чего санкции сняли.
Рабочие металлургической компании Alcoa проводят акцию протеста в Риме
2 октября 2018, 08:00РИА Новости
Cанкционный коллапс: меры против "Русала" разорили американских металлургов
С "Группой ГАЗ" Дерипаска предлагал поступить так же. Но американцы на это не пошли. Дело в том, что Горьковский завод — стратегический конкурент для Ford. Эта компания хоть и приостановила производство легковых автомобилей в России летом этого года, но продолжает выпускать LCV для нашего рынка.
Аналитики уверены: Ford был и остается главным лоббистом санкций, из-за которых зарубежные партнеры прекратили поставлять комплектующие для "Газелей". Казалось бы, Ford вытеснил с российского рынка основного конкурента и теперь может наращивать продажи. Но американские планы рухнули.

Кредитная нагрузка

Российское правительство не могло допустить банкротства ключевого производителя коммерческих автомобилей, одного из главных работодателей Нижнего Новгорода. Для смягчения санкционного удара ГАЗу предоставили серьезную финансовую помощь.

"Мы всегда поддерживаем автопром за счет целевых закупок, госпрограмм поддержки спроса, <...> НИОКР в части импортозамещения. За прошлый год общий объем такой поддержки превысил 20 миллиардов рублей. Из них на ГАЗ приходится около восьми", — заявил Денис Мантуров.

В середине октября Минпромторг дополнительно подготовил проект постановления правительства о субсидировании кредитов ГАЗа на 2019-2021 годы общим объемом 8,6 миллиарда рублей: 3,3 — в этом году и по 2,64 миллиарда — в последующие.
Эти деньги помогут компании рассчитаться по кредитам, которые пришлось взять, чтобы сохранить производство после введения американских санкций. В пояснительной записке к постановлению сказано, что ГАЗ за счет собственных средств, высвобожденных благодаря господдержке, нарастит инвестиции в перспективные проекты и обеспечит стабильную работу своих предприятий.
Открытие завода по производству легковых автомобилей Mercedes
13 апреля, 08:00РИА Новости
Почему во всем мире закрываются автозаводы
Вскоре на Московской бирже откроется новая площадка, которая позволит тем, кто попал под санкции, реализовывать ценные бумаги. "В декабре мы разместим облигации одной из санкционных компаний", — заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Все еще впереди

Можно сказать, что частично Ford все же добился своего: за первые три квартала этого года продажи LCV концерна, по данным "Автостата", выросли на 14%, в то время как у "Группы ГАЗ" сократились на два процента.
Но в абсолютных показателях картина другая: с января по сентябрь Ford продал 8,7 тысячи машин в России, а "Газелей" раскупили в четыре раза больше — 35,2 тысячи штук. Если же учесть общее снижение объема продаж в этом году на три процента, то доля ГАЗа выросла с 44,5 до 45%, а Ford — с 9,5 до 11%.
В ближайшее время российская компания будет загружена под завязку. До конца текущего года предстоит поставить 789 автомобилей под кареты скорой помощи и более двух тысяч школьных автобусов общей стоимостью десять миллиардов рублей — в рамках госзаказа Минпромторга для регионов. Это позволило предприятию отложить введение четырехдневной рабочей недели, ранее намеченное на конец октября.
Газель NN
2 сентября, 20:22Сказано в эфире
Автоэксперт рассказал, что делает новую "Газель NN" уникальной"Группа ГАЗ" представила новую "Газель NN" с системой интеллектуальной помощи. Партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто поделился с радио Sputnik впечатлениями о машине и ее перспективах на рынке.
И есть планы на 2020-й. По словам главы Skoda Russia Яна Прохазка, в первом квартале в России стартуют продажи нового паркетника Karoq — собирать его будут вместе с моделями Kodiaq и Octavia на заводе в Нижнем Новгороде. "Нам важно запустить его локальное производство, чтобы предложить конкурентную цену", — подчеркнул топ-менеджер.
Будут и собственные новинки. В конце следующего года стартует серийное производство "Газели NN", представленной широкой публике в начале сентября. В нее установят более 30 систем помощи водителю, в том числе камеры, радары и ультразвуковые датчики.

"Машина уже превращается в партнера, полноценного участника дорожного движения, который видит дорожную ситуацию, анализирует ее и взаимодействует с человеком за рулем", — уверяет президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин.

Ожидается еще одна премьера — в середине октября компания подала заявку на регистрацию широко известного российским автолюбителям товарного знака "Победа". Возможно, ГАЗ планирует перезапустить под ним легендарную марку.
557543719
Обсудить 40
СанкцииFord SollersАлексей МоисеевДенис МантуровГруппа ГАЗОлег ДерипаскаСШАЭкономика
Популярные комментарии
То что в газелях гибнет огромное количество россиян это факт. То что автозаводы в России в убытках это факт. То что эти заводы без госвливаний госзаказа и месяца не протянут это факт. Но эти заводы дают много рабочих мест вот государство и тянет эту ношу. Такое имеет место только в России. В 2008 г. в штатах крайслер накрылся медным тазом. Государство выдало компании кредит через 5 лет крайслер вернул кредит проценты и вышел в прибыль. Вот такая разница в системе господдержки в России и США и в организации бизнеса.
23 октября, 09:16
АСАртур Саляхов
97004090
"С волками жить - по-волчьи выть!": если западники не стесняются нерыночных методов "конкуренции", то ничто не мешает и нам поступать так же.
23 октября, 08:22
Ильяс Димиров
99000019
Рекомендуем
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
РИА
Новости
Девушка со смартфоном и банковской картой
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Московский метрополитен. Архивное фото
В Москве женщины придумали, как отомстить "рассевшимся" в метро мужчинам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что ситуация вблизи границ Белоруссии накаляется
Лента
новостей
Сторонники Brexit у здания Парламента в Лондоне
Британия отдаст 33 миллиарда и Северную Ирландию — и все из-за Путина
Новые российские плацкартные вагоны
Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
Поисковые работы в Новой Керести
Ребенок до конца сжимал в руке куклу: страшная находка поискового отряда
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp появилась новая функция
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев ответил на шутку Урганта о попадании в Книгу рекордов Гиннесса
Участники согласованного митинга против регулирования интернет-отрасли. 10 марта 2019
Рунет гибнет как никогда раньше
Опубликовано видео с места перестрелки фермеров в Ростовской области
Опубликовано видео с места смертельной перестрелки в Ростовской области
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США
В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
Полицейский
Представитель Чечни назвал причину перестрелки в Ростовской области
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:31Столтенберг: гонка вооружений из-за распада ДРСМД была бы очень затратной
16:30Ярославский омбудсмен просит СК вернуть матери дочь, увезенную опекунами
16:28В Волгоградской области три человека погибли в ДТП
16:26Трутнев считает, что Намибия и Россия должны наращивать сотрудничество
16:24России и Африке надо строить новую финансовую архитектуру, считает эксперт
16:24Гончарук рассказал о проблемах при неподписании контракта на транзит газа
16:23"Спас" покажет реалити-шоу о монастырской жизни волонтеров
16:21МИД: в Сирии не нужна зона безопасности под международным контролем
16:17Четыре наблюдательных поста созданы в йеменской Ходейде, заявили в ООН
16:16Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ПФР на 2020-2022 годы
16:14Британцу ампутировали натертую новыми сандалиями ногу
16:13В России изучат использование частот сотовых операторов компаниями
16:11Черногория открыла прием заявок на получение гражданства за инвестиции
16:10Российские энергетики готовы строить новые объекты генерации в ЦАР
16:09Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса
16:08Инфляция в России за период с 15 по 21 октября составила 0,1% - Росстат
16:08Эфиопия хочет в течение десяти лет построить АЭС малой мощности
16:08Белоруссия пригласила на выборы наблюдателей из России, Грузии и с Украины
16:07В Калининградской области неизвестные расстреляли вторую семью лебедей
16:06Боеприпас времен войны обнаружили на северо-западе Москвы
Лента новостейМолния