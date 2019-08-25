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РИА Новости

Происки Ford. ГАЗ оказался жертвой недобросовестной конкуренции американцев

08:00 25.08.2019 (обновлено: 08:02 25.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМикроавтобусы "ГАЗель Next" на Московском международном автомобильном салоне 2018
Микроавтобусы ГАЗель Next на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Максим Рубченко. "Группа ГАЗ", крупнейший в России производитель коммерческих автомобилей, вынуждена сокращать производство из-за американских санкций. Зарубежные аналитики уверены, что за проблемами отечественного автохолдинга стоит конкурент — американская корпорация Ford, получившая огромные преимущества от санкционной войны.

Четырехдневка не в радость

Предприятия "Группы ГАЗ" с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года перейдут на четырехдневную рабочую неделю "в связи с ограничениями производственной деятельности в условиях антироссийских санкций правительства США, проблемами с поставками импортных комплектующих, <…> ухудшением положения на рынке коммерческого транспорта". Об этом руководство ГАЗа уведомило сотрудников на минувшей неделе.
Работа в сокращенном режиме позволит предприятию избежать увольнений и обеспечить стабильную загрузку производственных мощностей. Пока четырехдневку планируется ввести до 20 апреля 2020 года. Однако сроки могут меняться в зависимости от рыночной и политической ситуации. Причем политическая ситуация здесь окажется решающим фактором.
Дело в том, что проблемы предприятия начались в апреле 2018 года, когда США ввели санкции против Олега Дерипаски и принадлежащих ему компаний, включая "Группу ГАЗ". Долгое время внимание рынков было приковано в основном к судьбе мирового производителя алюминия — "Русала". Бумаги компании на Московской и Гонконгской биржах после объявления о санкциях Вашингтона обрушились, что активно комментировали все ведущие деловые СМИ.
Позже Вашингтон, поняв, что санкции против "Русала" бумерангом бьют и по американским металлургам, смягчил позицию и несколько раз предоставлял американским компаниям отсрочку для расторжения контрактов с российским производителем алюминия.
В январе этого года Олег Дерипаска по соглашению с Минфином США снизил свою долю в En+ (холдинге, владеющим контрольным пакетом акций "Русала") до 44,95 процента и отказался от участия в оперативном управлении компанией. После этого ограничения в отношении "Русала" были сняты.
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Однако ГАЗ остался под санкциями, хотя сегодня уже всеми признано, что доказательств вмешательства Олега Дерипаски в американские выборы не существует. Тем не менее в апреле бизнесмен сообщил, что готов сократить свою долю в акциях автопроизводителя, чтобы вывести ГАЗ из-под санкций Вашингтона. Однако американцы отказались даже обсуждать такой сценарий.

Кому выгодно

Наиболее правдоподобное объяснение неадекватному поведению вашингтонских чиновников предложила британская газета The Financial Times. Аналитики издания уверены, что санкциями против "Группы ГАЗ" администрация Трампа расчищает российский рынок для компании Ford.
В марте американский автоконцерн объявил, что завершит выпуск легковых машин в России, закрыв производство в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Елабуге. При этом Ford продолжает выпускать легкий коммерческий транспорт на елабужском заводе, включая самую популярную в России модель — Ford Transit.
До недавнего времени фордовские коммерческие автомобили почти втрое уступали по объему продаж машинам ГАЗа. Так, в прошлом году в России было продано 28,3 тысячи автомобилей "Газель Next" против 10,7 тысячи Ford Transit. Однако после введения санкций ситуация стала быстро меняться в пользу американцев.
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Дело в том, что ГАЗ очень сильно зависит от поставок импортных комплектующих. В "Газели Next" это передний бампер от Magna, чешские ручки дверей, немецкие электрические стеклоподъемники, кресло от германской Isri, подушки безопасности от японской Takata, блок управления от Delphi, шкала приборов от американской Visteon, тормозные диски от корейской Mondo и многое другое.
Под угрозой американских санкций зарубежные поставщики комплектующих для "Газель Next" прекратили отгрузки в Россию. И это немедленно отразилось на объемах выпуска, продаж и распределении рыночных долей между ГАЗом и Ford.
По данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", к августу 2019 года прирост продаж коммерческих автомобилей ГАЗ составил 2,9 процента по сравнению с прошлым годом. А продажи Ford подскочили на 34,5 процента!

Надежда на государство

Надежды на то, что США все-таки отменят санкции против "Группы ГАЗ", практически не осталось: когда речь идет о коммерческих интересах своих компаний, Вашингтон забывает и про добросовестную конкуренцию, и про справедливость.
Объявлять бойкот автомобилям Ford, подобно тому как китайцы начали бойкотировать Apple после введения санкций против Huawei, тоже смысла нет — пострадают наши же автомобилестроители в Елабуге.
Министерство финансов США в Вашингтоне
29 мая, 11:40Радио
"Сначала политики, потом – Минфин". Американист о санкциях против ДерипаскиПредставители российского предпринимателя Олега Дерипаски назвали обвинения Минфина США бездоказательными. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал американист Григорий Ярыгин.
Так что шансы, что в апреле ГАЗ вернется к нормальному графику работы, невелики. Пока, к сожалению, более реалистичным выглядит прогноз Олега Дерипаски, который весной предупреждал, что падение производства и продаж может привести к банкротству предприятия, вынужденного обслуживать кредиты, выплаты по которым составляют 700 миллионов рублей в месяц.
Если группа разорится, работы лишатся 40 тысяч человек. Сокращения могут затронуть также поставщиков и работников смежных предприятий.
Впрочем, худшего сценария может и не случиться. Правительство еще весной начало обсуждать возможные варианты поддержки "Группы ГАЗ". Помимо прямых финансовых вложений рассматривается и вариант покупки автопроизводителя одной из компаний с государственным участием.
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Группа ГАЗFord MotorОлег ДерипаскаРоссияСШАЭкономика
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