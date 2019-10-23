Турист нон грата: каких россиян не пустят в Турцию, Таиланд и другие страны

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Светлана Баева. Стать персоной нон грата в той или иной стране, иногда даже не совершив никакого проступка, а просто оказавшись тезкой правонарушителя, довольно легко. Исключить данные о себе из этой базы практически невозможно. Запрет на въезд может действовать и три года, и сто лет. Почему туристы попадают в черные списки и как этого избежать — в материале РИА Новости.

Стопроцентное совпадение имен

Недавно полиция Таиланда сообщила об аресте и депортации россиянки, которой ранее был запрещен въезд в страну на 100 лет. В 2012 году туристка нарушила там трудовое законодательство. В полиции рассказали, почему ее впустили в королевство. Обмануть пограничников удалось благодаря одной букве: в новом заграничном паспорте имя женщины было указано не Yulia (как было прежде), а Julia.

Еще одной россиянке закрыли въезд в Турцию из-за имени, фамилии и даты рождения. "Туристка в первый раз выезжала с сыном в эту страну, но ее не впустили, — рассказывает руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова. — Оказалось почти полное совпадение в данных с другой россиянкой, которая числится в черном списке у турецких пограничников. Мы пытались помочь, обращались в консульство, в погранслужбу, но, насколько я знаю, никто официально не сообщал ей, что въезд разрешен. Единственный способ выяснить это — попытаться вновь отправиться в Турцию".

Эксперт рассказывает, что бывают случаи, когда гражданин совершает преступление, из тюрьмы его выпускают под залог, и он покидает страну. В этой ситуации не стоит рассчитывать вернуться. Если же речь идет о незначительном правонарушении, то можно избежать проблем в будущем, например, вовремя уплатив штраф.

Дебоширам въезд закрыт

Испанский курорт Бенидорм этим летом объявил о запрете въезда для туристов, игнорирующих правила общественного поведения. Причем черные списки могут составлять отели, рестораны и клубы.

Аналогичную инициативу проявил Рим. Чтобы вас "забанили" в Вечном городе, достаточно, например, искупаться и потанцевать в фонтане, как это сделали российские туристки на площади Испании в итальянской столице. Девушки прыгали через барьеры, окружающие фонтан XVII века, оказали сопротивление полиции и были арестованы.

Единая база для 350 миллионов

"Проблемы с въездом в страну могут появиться у граждан, ранее нарушивших визовый режим (например, вместо положенных 90 дней в течение полугода провели в Италии больше времени), — рассказали РИА Новости в Национальном агентстве по туризму (ENIT). — Но это правило общее для Шенгенской зоны, не только для Италии".

Скоро вступят в силу поправки к Визовому кодексу Евросоюза, согласно которым пристальное внимание будет уделяться корректному использованию визы. Европарламент планирует создать систему CIR (Common Identity Repository) — базу, объединяющую паспортные и биометрические данные 350 миллионов человек.

В черный список по вине банкрота

В прошлом году в неприятную ситуацию попали туристы "Жемчужной реки", компания не смогла вывезти клиентов из Китая. Помимо того, что были нарушены все планы, люди пережили очень тяжелые моменты, они оказались еще и нарушителями закона. Если путешественник въехал в Китай по групповой визе, то и покинуть ее он должен в составе группы и в указанный срок. Иначе — штраф в 5000 юаней (50 000 рублей) и занесение в черный список с запретом посещения страны на пять лет.

Этих последствий удалось избежать, но ситуация показала, что даже законопослушные туристы могут оказаться жертвами недобросовестных игроков рынка или, например, погодных условий. "Конечно, в таких случаях мы пишем письма в консульства, просим учитывать сложившиеся обстоятельства", — поясняет Надежда Ефремова.

Оспорить решение можно

По словам главы департамента Министерства туризма Израиля в России и СНГ Владимира Шкляра, в последнее время вопросы безопасности выходят на первое место во многих странах, Израиль — не исключение. На границе все въезжающие проходят пограничный контроль, в отдельных случаях по усмотрению сотрудников службы проводится дополнительная проверка. Это прежде всего связано с тем, что участились случаи проникновения нелегальных мигрантов, но туристам не о чем волноваться. Достаточно уверенно отвечать на вопросы и иметь при себе необходимые документы: билеты обратно, ваучер или подтверждение бронирования отеля, страховку.

"Мы знаем, что в этом году было несколько случаев отказов во въезде, при этом турист попадает в черный список на срок от пяти лет, в течение которых он не может въезжать в страну, — объясняет Владимир Шкляр. — Оспорить решение можно, обратившись в посольство Израиля в России. По нашим данным, случаев отказа во въезде — менее одного процента общего турпотока".