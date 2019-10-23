Межгосударственные отношения России и ЮАР

Россия оказывала разностороннее содействие Африканскому национальному конгрессу в борьбе против режима апартеида. Установление дипотношений явилось закономерным результатом общественно-политического развития ЮАР на пути к первым в истории страны демократическим выборам в 1994 году.

Характерная черта российско-южноафриканских политических контактов – регулярный и доверительный диалог на высшем уровне. Президент РФ Владимир Путин посетил Кейптаун с официальным визитом в 2006 году, в ходе которого был заключен Договор о дружбе и партнерстве. В 2013 году Путин посетил Дурбан с приуроченным к саммиту БРИКС рабочим визитом, результатом стало подписание Совместной декларации об установлении всеобъемлющего стратегического партнерства.

Занимавший пост президента ЮАР Джейкоб Зума семь раз посещал Российскую Федерацию – с официальным визитом в 2010 году, с рабочими визитами в 2011 году, 2013 году (в мае и для участия в саммите "Группы двадцати" в сентябре), 2014 году, 2015 году (для участия в праздновании в Москве Дня Победы в мае и саммите БРИКС в июле).

4 сентября 2017 года состоялась встреча Путина и Зумы "на полях" саммита БРИКС в Сямэне (Китай).

16 февраля 2018 года Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Сирилу Рамафосе по случаю избрания президентом Южно-Африканской Республики.

23 марта состоялся т елефонный разговор Владимира Путина и Сирила Рамафосы, в ходе которого глава ЮАР поздравил Путина с победой на президентских выборах.

Первая личная встреча президентов России и ЮАР состоялась 26 июля 2018 года "на полях" саммита БРИКС в Йоханнесбурге. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали Совместное заявление о стратегическом партнерстве. В присутствии глав государств также были подписаны межправительственные документы – соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства и меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области водных ресурсов.

28 июня 2019 года Владимир Путин и Сирил Рамафоса провели встречу "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Осаке (Япония).

Во внешнеполитическом плане для Москвы и ЮАР характерна близость подходов к формированию мироустройства на принципах многополярности и уважения международного права, обеспечению ведущей роли ООН, урегулированию региональных конфликтов, борьбе с терроризмом. Координации действий двух стран на международной арене, в том числе в форматах ООН, БРИКС и "Группы двадцати", способствует активный и регулярный диалог внешнеполитических ведомств.

В июне 2018 года министр иностранных дел РФ Сергей Ларов посетил ЮАР для участия в заседании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС. "На полях" заседания состоялась его встреча министром международных отношений и сотрудничества Южно-Африканской Республики Линдиве Сисулу.

Сергей Лавров был также принят президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.

21 ноября 2018 года состоялась встреча Сергея Лаврова с Линдиве Сисулу, прибывшей в Москву для участия в 15-м заседании Российско-Южноафриканского Смешанного межправительственного комитета (СМПК) по торгово-экономическому сотрудничеству.

25 июля 2019 года в Рио-де-Жанейро "на полях" заседания глав внешнеполитических ведомств государств-участниц БРИКС министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с министром международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.

Поддерживается диалог на уровне министерств и ведомств двух стран, а также межпарламентские связи.

С 2015 года в Совете Федерации Федерального Собрания РФ действует группа по сотрудничеству с Национальным советом провинций (верхней палаты парламента) ЮАР.

Делегация парламента ЮАР приняла участие в работе 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза, прошедшей в октябре 2017 года в Санкт-Петербурге.

"На полях" Ассамблеи председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с председателем Национального совета провинций парламента Южно-Африканской Республики Танди Модисе.

В июне 2018 года председатель Национальной Ассамблеи Южно-Африканской Республики Балека Мбете приняла участие в международном форуме "Развитие парламентаризма" в Москве. Состоялась ее встреча с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

В сфере экономического взаимодействия РФ и ЮАР координирующим органом является Смешанный межправительственный комитет по торгово-экономическому сотрудничеству (СМПК). 15-е заседание комитета прошло в ноябре 2018 года. В ходе переговоров были затронуты вопросы торгового и инвестиционного сотрудничества, а также перспективы двустороннего взаимодействия в таких сферах, как недропользование, сельское хозяйства, образование и научно-технологическое сотрудничество.

По данным ФТС РФ , в 2018 году товарооборот России и ЮАР составил 1,068 миллиарда долларов, увеличившись на 28,46% по сравнению с 2017 годом, из них российский экспорт – 285,7 миллиона долларов, импорт – 783,1 миллиона долларов.

По итогам первого полугодия 2019 года товарооборот России с ЮАР составил 511,1 миллиона долларов, увеличившись на 12,59% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Объем российского экспорта составил – 98,6 миллиона долларов, импорта – 412,45 миллиона долларов.

Российский экспорт представлен продукцией химической промышленности; металлами и изделиями из них; минеральными продуктами; древесиной и целлюлозно-бумажными изделиями; продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем; машинами, оборудованием и транспортными средствами.

Основу импорта составляют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; минеральные продукты; продукция химической промышленности; машины, оборудование и транспортные средства; драгоценные металлы и камни; металлы и изделия из них.

Инвестиционную активность в Южной Африке проявляют Группа компаний "Ренова" (разведка и добыча марганцевой руды, производство силикомарганца), ОАО "Северсталь" (производство брикетированного железа). АО "Росгеология" и южноафриканская госкорпорация "Петро-Эс-Эй" налаживают сотрудничество в разведке и разработке углеводородов на южном шельфе ЮАР. В России действуют южноафриканские "САБ-Миллер" (производство пива), "Монди" (производство целлюлозы), "Насперс" (информтехнологии), "Бейтман" (поставки оборудования и технологий для предприятий добывающей и металлургической отраслей промышленности), "Белл" (тяжелое машиностроение), "Стандард Банк" (финансовые услуги).

У двух стран существует предметное сотрудничество по высокотехнологичным сферам деятельности, действует рабочая группа по освоению космического пространства.

По линии госкорпорации "Роскосмос" в феврале 2017 года в ЮАР в городе Крюгерсдорп была введена в штатную эксплуатацию наземная станция системы ГЛОНАСС "Сажень-ТМ-БИС". Роскосмос планирует разместить в третьем квартале 2019 года в ЮАР оптико-электронную станцию для предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.

Россия и ЮАР развивают сотрудничество в неэнергетических приложениях ядерных технологий. В июле 2018 года Компания "Русатом Хэлскэа" (входит в Росатом) и Корпорация по атомной энергии ЮАР (NECSA) подписали соглашение о сотрудничестве в ядерной медицине, в частности в диагностике и лечении рака в Африке и на других континентах. Планируется, что Росатом построит в ЮАР два так называемых растворных реактора (установки небольших размеров и мощности) для наработки радионуклидов, применяемых в ядерной медицине. Стороны также планируют создание в ЮАР коммерческого циклотрона с целью дальнейшего наращивания производственных мощностей для нужд ядерной медицины в африканском регионе.

В январе 2018 года в ходе 11-го заседания совместной комиссии по научно-техническому сотрудничеству в Москве достигнуты договоренности о проведении совместного двустороннего конкурса научно-исследовательских проектов, подготовке новой редакции Соглашения между Российской академией наук и Академией наук ЮАР, одобрена "дорожная карта" подключения южноафриканцев к работе Объединенного института ядерных исследований в Дубне.

В 2016-2018 годах между Россией и ЮАР состоялся обмен Сезонами культуры, в ходе которых были организованы художественные выставки и выступления музыкальных и танцевальных коллективов.

30 марта 2017 года вступил в силу Протокол между правительствами РФ и ЮАР о взаимной отмене визовых требований для владельцев заграничных паспортов. Документом предусматривается, что граждане России и ЮАР, не имеющие намерения осуществлять трудовую деятельность, учиться или проживать на территории другого государства, освобождаются от визовых требований и имеют право въезда, пребывания или следования транзитом без виз на срок до 90 дней.