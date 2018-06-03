Путина пригласили выступить в парламенте ЮАР

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Председатель национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) ЮАР Балека Мбете в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным пригласила президента России Владимира Путина выступить в парламенте ее страны.

"Пожалуйста, передайте наши пожелания (Путину), с тем чтобы он выступил перед нашим парламентом как новый глава Российской Федерации… И хотя он был у нас, он не выступал в парламенте. Мне сказали, что он не выступал в силу природной скромности, но я думаю, вы сможете убедить его выступить в следующий раз перед нашим парламентом", — сказала она.

"Я хочу воспользоваться возможностью и попросить передать мои поздравления президенту Путину с успешными выборами", — добавила она

По инициативе Володина 4-5 июня в Москве пройдет международный форум "Развитие парламентаризма". В воскресенье проходят двусторонние встречи парламентариев стран-участниц форума с председателем и депутатами Госдумы.