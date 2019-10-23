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РИА Новости

Межгосударственные отношения России и ДР Конго

04:44 23.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Демократической Республики Конго Леонар Ше Окитунду и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи в Москв
Министр иностранных дел Демократической Республики Конго Леонар Ше Окитунду и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи в Москв
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Дипломатические отношения СССР и Демократической Республикой Конго установлены 7 июля 1960 года. С 1960 года по 1997 год взаимоотношения между странами были напряженными (прерывались по инициативе конголезской стороны с сентября 1960 года по июль 1961 года и с ноября 1963 года по ноябрь 1967 года).
Ситуация изменилась после свержения Мобуту Сесе Секо в 1997 году и прихода к власти Лорана-Дезире Кабилы (президент страны в 1997-2001 годах), который предпринял усилия по наращиванию двустороннего сотрудничества.
Между Российской Федерацией и Демократической Республикой Конго (ДРК) поддерживается устойчивый политический диалог. В его основе – близкое восприятие происходящих в мире процессов, созвучность подходов к актуальным проблемам современности, включая формирование многополярной модели мироустройства как более справедливой и безопасной системы глобальных связей, основанной на центральной роли ООН и примате международного права. Осуществляется полезное взаимодействие в рамках ООН и на других многосторонних площадках.
В апреле 2009 года впервые в истории двусторонних отношений прошел визит в Россию министра иностранных дел ДР Конго Алексиса Тамбве Муамбы. В марте 2011 года Алексис Тамбве Муамба вновь посетил Россию с рабочей поездкой, во время которой было заключено соглашение о сотрудничестве между дипломатическими академиями МИД России и ДР Конго.
22-24 марта 2017 года состоялся визит в Москву заместителя премьер-министра, министра иностранных дел и региональной интеграции ДРК Леонара Ше Окитунду. В ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым обсуждались вопросы координации взаимодействия на международной арене, проблематика наращивания связей в торгово-экономической и гуманитарной областях.
Развивается межпарламентское сотрудничество. В Сенате ДР Конго (верхняя палата парламента) с 2007 года функционирует группа дружбы "Россия-ДРК". Делегации группы дружбы посещали Российскую Федерацию в 2007, 2012 и 2015 годах. В 2018 году главой Комитета иностранных дел Конго Джином Клаудом Мокени Атанингаму побывал в Крыму, где принял участие в работе Ялтинского международного экономического форума (19-21 апреля 2018 года).
"На полях" 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза (Санкт-Петербург, 14-18 октября 2017 года) прошла встреча председателя Государственной Думы Вячеслава Володина с председателем Сената Демократической Республики Конго Леоном Кенго ва Дондо.
Внешнеторговый оборот двух стран в 2017 году, по данным ФТС России, составил 18,5 миллионов долларов США. В структуре экспорта (18,3 миллиона долларов США) – поставки российского сельхозсырья, продовольственных товаров и продукции химической промышленности. Импорт (248 тысяч долларов США) формируется за счет продовольственных товаров, необработанных драгоценных и полудрагоценных камней.
По данным АО "Российский экспортный центр" (государственный институт поддержки несырьевого экспорта), внешнеторговый оборот двух стран в 2018 году составил 33,5 миллиона долларов (российский экспорт – 33,1 миллиона долларов, импорт – 0, 4 миллиона долларов).
В 2017 году в структуре Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки к югу от Сахары был создан подкомитет по развитию торгово-экономических отношений с ДРК.
Демократическая Республика Конго и Россия прорабатывают значительные совместные проекты в сфере геологоразведки, добычи, транспорта и некоторых других.
Летом 2019 года Африканский союз предложил, чтобы российские компании приняли участие в проекте Grand Inga Dam в Демократической Республике Конго, который предполагает постройку самой крупной гидроэлектростанции в мире.
Демократическая Республика Конго заинтересована в покупке российских самолетов, так как в этой стране традиционно используются советские и российские самолеты.
Между Россией и ДР Конго осуществляется научное и гуманитарное сотрудничество. В Дипломатической академии МИД ДРК с 2012 года действует кабинет русского языка, где также проводятся лекции, выступления, фотовыставки, посвященные России и российско-конголезским отношениям.
Важным звеном укрепления партнерства остается подготовка конголезских национальных кадров в российских высших учебных заведениях. В 2018/2019 учебном году квота на обучение конголезцев в России за счет средств федерального бюджета составила 44 места.
В связи со сложной социально-экономической ситуацией в ДРК в декабре 2017 года Россия выделила ДР Конго одного миллиона долларов на оказание гуманитарной продовольственной помощи по линии Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП). Ранее российская гуманитарная помощь предоставлялась в 2009 (два миллиона долларов), в 2010 (два миллиона долларов) и в 2012 годах (один миллион долларов). В рамках Соглашения о стратегическом партнерстве между Россией и ВПП на 2014-2017 года в октябре 2015 года Россия передала представительству этой организации в ДР Конго 30 грузовиков "КАМАЗ".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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