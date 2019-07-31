В ДРК заинтересовались покупкой новых российских самолетов

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Демократическая республика Конго заинтересована в покупке российских самолетов, так как в этой стране традиционно используются советские и российские самолеты, сообщил РИА Новости посол ДРК Дэни Калуме Нумби.
"Если говорить, например, о транспортной сфере, нам нужно большое количество самолетов. Большинство самолетов, на данный момент летающих в ДРК, это российские самолеты – как пассажирские самолеты, так правительственные и частные. Самолеты "Ил" и "Ан" уже давно летают у нас", - сообщил РИА Новости посол.
В частности, возможны закупки самолетов Sukhoi SuperJet 100, сообщил посол.
"ДРК еще не покупала самолеты Sukhoi SuperJet 100, но в перспективе – да, это возможно, конечно", - сообщил посол.