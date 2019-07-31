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РИА Новости

В ДРК заинтересовались покупкой новых российских самолетов

Вчера, 11:22
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет Sukhoi Superjet 100
Самолет Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Самолет Sukhoi Superjet 100. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Демократическая республика Конго заинтересована в покупке российских самолетов, так как в этой стране традиционно используются советские и российские самолеты, сообщил РИА Новости посол ДРК Дэни Калуме Нумби.
"Если говорить, например, о транспортной сфере, нам нужно большое количество самолетов. Большинство самолетов, на данный момент летающих в ДРК, это российские самолеты – как пассажирские самолеты, так правительственные и частные. Самолеты "Ил" и "Ан" уже давно летают у нас", - сообщил РИА Новости посол.
Самолет Sukhoi Superjet 100
5 мая, 21:24
Cамолет "Сухой Суперджет 100" (Sukhoi Superjet 100)
В частности, возможны закупки самолетов Sukhoi SuperJet 100, сообщил посол.
"ДРК еще не покупала самолеты Sukhoi SuperJet 100, но в перспективе – да, это возможно, конечно", - сообщил посол.
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Sukhoi SuperjetДемократическая Республика КонгоВ мире
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