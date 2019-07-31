В ДРК заинтересовались покупкой новых российских самолетов

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Демократическая республика Конго заинтересована в покупке российских самолетов, так как в этой стране традиционно используются советские и российские самолеты, сообщил РИА Новости посол ДРК Дэни Калуме Нумби.

"Если говорить, например, о транспортной сфере, нам нужно большое количество самолетов. Большинство самолетов, на данный момент летающих в ДРК, это российские самолеты – как пассажирские самолеты, так правительственные и частные. Самолеты "Ил" и "Ан" уже давно летают у нас", - сообщил РИА Новости посол.