Ушаков рассказал о проектах России и ДР Конго в сфере геологоразведки

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Демократическая Республика Конго (ДКР) и Россия прорабатывают значительные совместные проекты в сфере геологоразведки, добычи, транспорта и некоторых других, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Прорабатываются значительные совместные проекты в сфере геологоразведки и добычи полезных ископаемых, транспорта, энергетики, сельского хозяйства", - сказал он.

Ушаков также отметил, что сотрудничество в сфере полезных ископаемых планируется и с Анголой – стороны разрабатывают среднесрочную программу сотрудничества в сфере геологии и недропользования на период до 2025 года.