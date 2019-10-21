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РИА Новости

Ушаков рассказал о проектах России и ДР Конго в сфере геологоразведки

16:39 21.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума "Примаковские чтения"
Помощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума Примаковские чтения
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Демократическая Республика Конго (ДКР) и Россия прорабатывают значительные совместные проекты в сфере геологоразведки, добычи, транспорта и некоторых других, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Прорабатываются значительные совместные проекты в сфере геологоразведки и добычи полезных ископаемых, транспорта, энергетики, сельского хозяйства", - сказал он.
Ушаков также отметил, что сотрудничество в сфере полезных ископаемых планируется и с Анголой – стороны разрабатывают среднесрочную программу сотрудничества в сфере геологии и недропользования на период до 2025 года.
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Юрий УшаковДемократическая Республика КонгоРоссияВ мире
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