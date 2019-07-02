России предложили поучаствовать в строительстве ГЭС в ДР Конго

"Если вы посмотрите на экономику ДРК, она нуждается только в (строительстве гидроэлектростанции - ред.) Inga 3, и у них будет достаточно энергии на следующие 30 лет. Оставшемуся континенту требуется больше. Inga, таким образом, не может разрабатываться как национальный проект ДРК, она должна разрабатываться как континентальный проект ... Это область, в которой Россия может работать с Африкой ... Есть много возможностей в инфраструктуре, эти проекты коммерчески жизнеспособны", - заявил Одинга.