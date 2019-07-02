России предложили поучаствовать в строительстве ГЭС в ДР Конго

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Африканский союз (АС) предложил, чтобы российские компании приняли участие в проекте Grand Inga Dam в Демократической Республике Конго (ДРК), который предполагает постройку самой крупной гидроэлектростанции в мире, заявил РИА Новости представитель комиссии АС по инфраструктуре и торговле Раила Одинга.
"Если вы посмотрите на экономику ДРК, она нуждается только в (строительстве гидроэлектростанции - ред.) Inga 3, и у них будет достаточно энергии на следующие 30 лет. Оставшемуся континенту требуется больше. Inga, таким образом, не может разрабатываться как национальный проект ДРК, она должна разрабатываться как континентальный проект ... Это область, в которой Россия может работать с Африкой ... Есть много возможностей в инфраструктуре, эти проекты коммерчески жизнеспособны", - заявил Одинга.
Проект Grand Inga Dam на водопадах Ливингстона, где уже работают две крупные гидроэлектростанции, как ожидается, будет иметь мощность в 39 тысяч мегаватт. По сообщениям, проект будет осуществляться в несколько фаз. Первым шагом станет строительство гидроэлектростанции Inga 3.
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