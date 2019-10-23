Межгосударственные отношения России и Эфиопии

Министр иностранных дел Федеративной Демократической Республики Эфиопии Геду Андаргачеу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве. 10 сентября 2019

Дипломатические отношения между Россией и Эфиопией были установлены в 1898 году , прерваны в 1917 году, возобновлены в 1943 году.

При содействии СССР в Эфиопии построен ряд промышленных объектов, проведены геологоразведочные работы. Свыше 20 тысяч эфиопских граждан получили образование в СССР, пять тысяч специалистов прошли профессиональное обучение. Смена режима в Эфиопии в 1991 году и распад СССР привели к сокращению двустороннего взаимодействия.

Оживление политического диалога началось с середины 1990-х годов. В ходе визита в Москву в декабре 2001 года премьер-министра Эфиопии Мелеса Зенауи была подписана Декларация о принципах дружественных отношений и партнерстве.

Динамика российско-эфиопских многоплановых контактов сегодня находится на высоком уровне. Между Россией и Эфиопией поддерживается заинтересованный политический диалог, осуществляется активное взаимодействие в рамках ООН и на других международных площадках.

Основой для такого плодотворного сотрудничества является созвучность принципиальных подходов Москвы и Аддис-Абебы к решению насущных проблем современности, близость восприятия происходящих в мире процессов.

Осуществляется взаимодействие по линии МИД двух страх.

9 марта 2018 года в ходе рабочего визита в Эфиопию министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с премьер-министром Эфиопии Хайлемариамом Десаленем, президентом Мулату Тешоме и министром иностранных дел Воркнехом Гебейеху.

9-11 сентября 2019 года Российскую Федерацию с рабочим визитом посетил министр иностранных дел Эфиопии Геду Андаргачеу. 10 сентября министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел с ним переговоры. В них также принял участие министр национальной обороны Эфиопии Лемма Мегерса. Стороны обсудили весь комплекс вопросов дальнейшего поступательного развития российско-эфиопского взаимовыгодного сотрудничества.

Особый акцент был сделан на торгово-экономической и гуманитарной областях, продвижении совместных проектов в сферах энергетики, в том числе ядерной, науки и технологий, подготовки кадров. При этом была отмечена важность эффективного задействования механизма межправительственной российско-эфиопской комиссии по вопросам экономического, научно-технического сотрудничества и торговли.

В 2017 году углублению двусторонних отношений способствовали визиты в Россию президента Верховного суда Эфиопии, председателя Совета по конституционным расследованиям Дагне Мелаку Мехари (февраль, Санкт-Петербург), госминистра промышленности Эфиопии Алему Симе (июль, Екатеринбург, ИННОПРОМ-2017), министра иностранных дел Воркнеха Гебейеху (июнь), спикера Совета Федерации Алеу Абате (октябрь, 137-я Ассамблея Межпарламентского союза), министра молодежи и спорта Ристу Ирдау (октябрь, Москва-Сочи, встреча руководителей, отвечающих за молодежную политику, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов).

В 2017-2018 годах представители Эфиопской федеральной полицейской комиссии приняли участие в Международной встрече Высоких представителей по вопросам безопасности.

Торгово-экономические связи регулируются межправсоглашением об экономическом и научно-техническом сотрудничестве и торговым соглашением, подписанными 26 ноября 1999 года.

В структуре российского экспорта в Эфиопию – продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, металлы и изделия из них, продукция химической промышленности, машины, оборудование и транспортные средства, древесина и целлюлозно-бумажные изделия. Импорт из Эфиопии сформирован из продукции сельского хозяйства.

1-3 октября 2019 года в Санкт-Петербурге состоялось седьмое заседание межправительственной российско-эфиопской комиссии по вопросам экономического, научно-технического сотрудничества и торговли. Основными направлениями сотрудничества между Россией и

Эфиопией были названы : энергетика, геология и недропользование, наука и высшее образование, сельское хозяйство, культура и туризм.

В Эфиопии работают российские компании по разведке месторождений углеводородов. Правительство Эфиопии заинтересовано в участии российских компаний в модернизации ГРЭС, которая была построена еще Советским Союзом.

Госкорпорация "Росатом" и министерство науки и технологий Эфиопии в 2017 году подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в различных областях использования атомной энергии в мирных целях. В апреле 2019 года на форуме "Атомэкспо" в Сочи Россия и Эфиопия подписали Россия и Эфиопия подписали трехлетнюю дорожную карту по сотрудничеству в атомной сфере, в том числе по возможному проекту АЭС.

В Эфиопии по частным контрактам работают более ста российских специалистов, преимущественно медиков (в Аддис-Абебе действует госпиталь Российского Красного Креста).

В российских вузах по гражданским специальностям обучаются эфиопские граждане. Россия неоднократно оказывала Эфиопии гуманитарную помощь.