Джабаров прокомментировал достигнутые в Сочи договоренности

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Договорённости, достигнутые в ходе переговоров лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, позволят избежать боестолкновений российских и сирийских военнослужащих с представителями турецких вооружённых сил, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Ранее в Сочи прошла встреча Путина и Эрдогана, на которой обсуждалась, в том числе, ситуация на северо-востоке Сирии.
"Судя по информации после встречи, достигнуты принципиально важные договорённости. Они позволят избежать столкновений между турецкими вооружёнными силами с сирийскими и с представителями ВС РФ, чего мы как раз опасались", - заявил Джабаров.