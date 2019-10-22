Джабаров прокомментировал достигнутые в Сочи договоренности

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Договорённости, достигнутые в ходе переговоров лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, позволят избежать боестолкновений российских и сирийских военнослужащих с представителями турецких вооружённых сил, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее в Сочи прошла встреча Путина и Эрдогана, на которой обсуждалась, в том числе, ситуация на северо-востоке Сирии.