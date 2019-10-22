Путин призвал международное сообщество помогать возвращающимся сирийцам

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 22 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом выразил призыв к международному сообществу активнее помогать возвращающимся на родину сирийцам, без дискриминации.

"Призываем международное сообщество, особенно профильные агентства ООН, активнее оказывать гуманитарное содействие всем возвращающимся сирийцам без дискриминации, политизации и предварительных условий", - сказал он на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров.