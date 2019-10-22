В Латвии россиянин голодает неделю из-за отказа в виде на жительство теще

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Гражданин России Кирилл Иванов, который c семьей переехал в Латвию в 2014 году и объявил голодовку, поскольку его тещу, страдающую деменцией, обязали сдавать экзамен по латышскому языку, голодает уже неделю, но его вопрос так и не решен, в связи с чем Иванов объявил сухую голодовку.

После переезда в Латвию жена Иванова получила постоянный вид на жительство. Семья хотела, чтобы постоянный вид на жительство получила и теща мужчины, которая, по его словам, страдает деменцией. По законодательству, для получения документа необходимо также сдать экзамен по госязыку. При заключении Испекции здоровья о том, что человек не способен что-либо изучать, экзамен можно не сдавать. Относится это, в том числе, и к больным деменцией. Иванов ранее сообщил, что представитель Инспекции здоровья ни разу не принял женщину, однако "проведенная им экспертиза не выявила никаких препятствий для изучения языка и сдачи экзамена". Мужчина начал голодовку, поскольку считает, что это решение противоречит законодательству.

"Вопрос-то оказывается, как считает Инспекция, эмоциональный, информация чувствительная... Поэтому неделю думать будут, зато обещают прямо-таки "развернутый ответ"", - написал Иванов в Facebook