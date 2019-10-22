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РИА Новости

В Латвии россиянин голодает неделю из-за отказа в виде на жительство теще

18:51 22.10.2019 (обновлено: 18:53 22.10.2019)
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© Страница Кирилла Иванова в FacebookПроживающий в Латвии гражданин России Кирилл Иванов
Проживающий в Латвии гражданин России Кирилл Иванов
© Страница Кирилла Иванова в Facebook
Проживающий в Латвии гражданин России Кирилл Иванов. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Гражданин России Кирилл Иванов, который c семьей переехал в Латвию в 2014 году и объявил голодовку, поскольку его тещу, страдающую деменцией, обязали сдавать экзамен по латышскому языку, голодает уже неделю, но его вопрос так и не решен, в связи с чем Иванов объявил сухую голодовку.
После переезда в Латвию жена Иванова получила постоянный вид на жительство. Семья хотела, чтобы постоянный вид на жительство получила и теща мужчины, которая, по его словам, страдает деменцией. По законодательству, для получения документа необходимо также сдать экзамен по госязыку. При заключении Испекции здоровья о том, что человек не способен что-либо изучать, экзамен можно не сдавать. Относится это, в том числе, и к больным деменцией. Иванов ранее сообщил, что представитель Инспекции здоровья ни разу не принял женщину, однако "проведенная им экспертиза не выявила никаких препятствий для изучения языка и сдачи экзамена". Мужчина начал голодовку, поскольку считает, что это решение противоречит законодательству.
© Фото : страница Кирилла Иванова в FacebookКирилл Иванов с тещей
Кирилл Иванов с тещей
© Фото : страница Кирилла Иванова в Facebook
Кирилл Иванов с тещей. Архивное фото
"Вопрос-то оказывается, как считает Инспекция, эмоциональный, информация чувствительная... Поэтому неделю думать будут, зато обещают прямо-таки "развернутый ответ"", - написал Иванов в Facebook.
Россиянин отметил, что продолжает голодовку, и с 21 октября она будет сухой, то есть ранее он не принимал пищу, а теперь откажется и от воды. "Мне не нужны развернутые ответы и объяснения, и тем более оправдания. Мне нужны те, кто виноват, те, кто участвовал (подмахивал), мне нужны наказания! Мне нужны извинения, мне нужно решение моего вопроса", - написал Иванов.
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