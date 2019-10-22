На дне Волги под Самарой нашли ладью, затонувшую до эпохи Ивана Грозного

САМАРА, 22 окт — РИА Новости. На дне Волги в Самарской области, в районе села Винновка, нашли старинную ладью, сообщает пресс-служба Самарского государственного технического университета.

Судно обнаружили трудники Свято-Богородичного Казанского монастыря, а ученые самарского политеха помогли его идентифицировать. Для этого они организовали несколько экспедиций с участием профессиональных водолазов и представителей научно-производственной компании "Экран" из Москвы. Во время погружений с ладьи взяли фрагмент древесины и полуметровый металлический кованый гвоздь. Радиоуглеродный анализ деревянной частицы провела лаборатория Института мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения РАН в Томске.

© Фото : СамГТУ Полуметровый металлический кованый гвоздь, найденный на затонувшем в Волге старинном судне © Фото : СамГТУ Полуметровый металлический кованый гвоздь, найденный на затонувшем в Волге старинном судне

"В результате исследования был установлен возраст объекта — 1415 год (±85 лет). Даже с учетом погрешности результат данного исследования свидетельствует о том, что в Волге лежит корабль, созданный и затонувший еще до эпохи Ивана Грозного", — отмечает пресс-службы вуза.

Размер ладьи — порядка 50 метров в длину и 20 в ширину. По мнению ученых, эта находка поможет уточнить, в каких отношениях находились территории Среднего Поволжья, Верхней и Нижней Волги, как велась торговля и т. п.

"Если полученная в результате проведенного радиоуглеродного анализа датировка верна, то данное судно относится ко второй половине XIV — XV векам <…> Версия о том, что судно связано с каким-либо из русских государств, имеет право на существование, но впечатляют его грандиозные размеры. Среди возможных вариантов, если отталкиваться от использования Волжской артерии, это может быть судно азиатского, скандинавского или западноевропейского происхождения", — цитирует пресс-служба доктора исторических наук, заведующую кафедрой "Социология, политология и история Отечества" Екатерину Семенову.