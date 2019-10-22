В Минюсте Казахстана прокомментировали расширение полномочий Назарбаева

НУР-СУЛТАН, 22 окт - РИА Новости. Указ о расширении полномочий первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева при назначении должностных лиц не означает, что в Казахстане двоевластие, считает министр юстиции Марат Бекетаев.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, расширяющий полномочия Назарбаева в сфере кадровой политики в системе органов государственной власти, документ опубликован в информационно-правовой системе нормативных правовых актов. Согласно указу, назначение министров, за исключением глав МИД, Минобороны и МВД, отныне проводится президентом после согласования с председателем Совета безопасности. Кроме того, согласно тексту указа, назначение руководителей органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Казахстана, также должно быть согласовано с главой Совбеза.
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"Нормы по этому вопросу приняты во время принятия закона о Совете безопасности. То, что сейчас подписан указ президента, он более четко регламентирует все процедуры, а само по себе решение о том, что согласованию подлежат определенные должности, принято уже парламентом, подписано президентом. Конечно, не означает (двоевластие - ред.)", - сказал Бекетаев журналистам.
Он отметил, что "многие страны имеют подобные процедуры, когда важнейшие политические должности согласовываются теми или иными органами, в том числе Советом безопасности". Бекетаев пояснил, что "во время консультаций все разногласия должны быть сняты". "Это не означает послабление (президентской власти - ред.), это нормальная процедура согласования", - сказал Бекетаев.
Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Назарбаев сохранил за собой посты главы Совбеза и лидера партии власти Nur Otan.
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