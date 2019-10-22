В Минюсте Казахстана прокомментировали расширение полномочий Назарбаева

НУР-СУЛТАН, 22 окт - РИА Новости. Указ о расширении полномочий первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева при назначении должностных лиц не означает, что в Казахстане двоевластие, считает министр юстиции Марат Бекетаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, расширяющий полномочия Назарбаева в сфере кадровой политики в системе органов государственной власти, документ опубликован в информационно-правовой системе нормативных правовых актов. Согласно указу, назначение министров, за исключением глав МИД, Минобороны и МВД, отныне проводится президентом после согласования с председателем Совета безопасности. Кроме того, согласно тексту указа, назначение руководителей органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Казахстана, также должно быть согласовано с главой Совбеза.

"Нормы по этому вопросу приняты во время принятия закона о Совете безопасности. То, что сейчас подписан указ президента, он более четко регламентирует все процедуры, а само по себе решение о том, что согласованию подлежат определенные должности, принято уже парламентом, подписано президентом. Конечно, не означает (двоевластие - ред.)", - сказал Бекетаев журналистам.

Он отметил, что "многие страны имеют подобные процедуры, когда важнейшие политические должности согласовываются теми или иными органами, в том числе Советом безопасности". Бекетаев пояснил, что "во время консультаций все разногласия должны быть сняты". "Это не означает послабление (президентской власти - ред.), это нормальная процедура согласования", - сказал Бекетаев.