Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T08:45Z
https://ria.ru/20191022/1560050624.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155536/81/1555368181_0:12:1203:689_1036x0_80_0_0_16ce83db051c514c9aedc43813ed72a4.jpg
РИА Новости

В Минюсте Казахстана прокомментировали расширение полномочий Назарбаева

08:45 22.10.2019
835
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкЭкс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
© Sputnik / Владислав Воднев
Перейти в фотобанк
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 22 окт - РИА Новости. Указ о расширении полномочий первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева при назначении должностных лиц не означает, что в Казахстане двоевластие, считает министр юстиции Марат Бекетаев.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, расширяющий полномочия Назарбаева в сфере кадровой политики в системе органов государственной власти, документ опубликован в информационно-правовой системе нормативных правовых актов. Согласно указу, назначение министров, за исключением глав МИД, Минобороны и МВД, отныне проводится президентом после согласования с председателем Совета безопасности. Кроме того, согласно тексту указа, назначение руководителей органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Казахстана, также должно быть согласовано с главой Совбеза.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
11 октября, 19:25РИА Новости
Назарбаев рассказал о причинах ухода с поста президента
"Нормы по этому вопросу приняты во время принятия закона о Совете безопасности. То, что сейчас подписан указ президента, он более четко регламентирует все процедуры, а само по себе решение о том, что согласованию подлежат определенные должности, принято уже парламентом, подписано президентом. Конечно, не означает (двоевластие - ред.)", - сказал Бекетаев журналистам.
Он отметил, что "многие страны имеют подобные процедуры, когда важнейшие политические должности согласовываются теми или иными органами, в том числе Советом безопасности". Бекетаев пояснил, что "во время консультаций все разногласия должны быть сняты". "Это не означает послабление (президентской власти - ред.), это нормальная процедура согласования", - сказал Бекетаев.
Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Назарбаев сохранил за собой посты главы Совбеза и лидера партии власти Nur Otan.
Визит президента РФ В. Путина в Казахстан
11 октября, 18:18РИА Новости
Назарбаев опроверг слухи о двоевластии в Казахстане
1701011
Обсудить 0
Касым-Жомарт ТокаевНурсултан НазарбаевКазахстанВ мире
Рекомендуем
Работа полиции в Индонезии
Посольство России в Индонезии подтвердило задержание россиянки на Бали
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Несколько часов до войны. Как Путин и Эрдоган решат проблему курдов
Нурсултан Назарбаев
Президент Казахстана расширил полномочия Назарбаева
Певец Филипп Киркоров
Суд не стал рассматривать иск комбината питания "Кремлевский" к Киркорову
Лента
новостей
Пленные гитлеровцы под Сталинградом
Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии возложения цветов к памятнику Свободы в Риге. 16 октября 2109
Зеленский пригласил Назарбаева посетить Украину
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
Южная Корея в 2020 году поднимет расходы на оборону
Вертолет Ми-8 Воздушно-космических сил РФ совершает облет территории авиабазы Хмеймим в Сирии
Вертолеты ВКС приземлились на бывшей американской базе в Сирии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что ситуация вблизи границ Белоруссии накаляется
Президент США Дональд Трамп
Эксперт прокомментировала заявление США о готовности к войне с Турцией
Полиция в Афганистане
В столкновениях на севере Афганистана погибли 15 полицейских
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Трюдо после победы партии на выборах пообещал сделать жизнь более доступной
Отправка курсантов полка Азов в зону конфликта на юго-востоке Украины.
"Азов" ответил на планы признать полк в США террористической организацией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:42В Гонконге выпустили на свободу убийцу беременной девушки
06:29Космонавт Крикалев похвалил уровень разработки лунного скафандра НАСА
06:17Посольство России направило запрос в госдеп из-за задержания Билалова
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
Лента новостейМолния