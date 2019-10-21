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РИА Новости

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

23:00 21.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАктер, режиссер, продюсер, телеведущий Леонид Ярмольник
Актер, режиссер, продюсер, телеведущий Леонид Ярмольник
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Актер Леонид Ярмольник прокомментировал назначение украинского шоумена и бывшего игрока КВН Сергея Сивохо советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
По словам артиста, долгое время участвовавшего в работе жюри КВН, он помнит Сивохо по игре в составе команды Донецкого политехнического института. Ярмольник добавил, что это было "тысячу лет назад" и их с бывшим кавээнщиком нельзя назвать друзьями.
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Актер отметил, что президенту Владимиру Зеленскому необходимо формировать собственный круг людей, с которыми он будет работать.
"Ну и замечательно. <…> Какой президент — такая и команда. Может быть, что-нибудь и получится", — заявил Ярмольник "Звезде".
Ранее Сивохо в фейсбуке сообщил о своем назначении на должность советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Он также опубликовал снимок выданного ему удостоверения.
Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в стране. Вопрос урегулирования гражданского конфликта на Украине обсуждается в ходе встреч контактной группы в Минске, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации военного противостояния. Однако столкновения между сторонами до сих пор продолжаются.
Зеленский не раз подчеркивал, что его ключевая задача на посту главы государства заключается в прекращении боевых действий в Донбассе. По словам полпреда России Бориса Грызлова, новые власти в Киеве не реализуют свои обещания о мире.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛНРДНРДонбассКВНСовет национальной безопасности и обороны УкраиныЛеонид ЯрмольникВладимир ЗеленскийБорис ГрызловУкраинаВ мире
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