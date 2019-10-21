Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Актер Леонид Ярмольник прокомментировал назначение украинского шоумена и бывшего игрока КВН Сергея Сивохо советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

По словам артиста, долгое время участвовавшего в работе жюри КВН, он помнит Сивохо по игре в составе команды Донецкого политехнического института. Ярмольник добавил, что это было "тысячу лет назад" и их с бывшим кавээнщиком нельзя назвать друзьями.

Актер отметил, что президенту Владимиру Зеленскому необходимо формировать собственный круг людей, с которыми он будет работать.

"Ну и замечательно. <…> Какой президент — такая и команда. Может быть, что-нибудь и получится", — заявил Ярмольник "Звезде"

Ранее Сивохо в фейсбуке сообщил о своем назначении на должность советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Он также опубликовал снимок выданного ему удостоверения.

Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в стране. Вопрос урегулирования гражданского конфликта на Украине обсуждается в ходе встреч контактной группы в Минске, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации военного противостояния. Однако столкновения между сторонами до сих пор продолжаются.