Британская оппозиция обвинила правительство в "проталкивании" сделки с ЕС

ЛОНДОН, 21 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британская оппозиция обвинила правительство в намерении поспешно "протолкнуть" через парламент вызывающее у многих депутатов вопросы соглашение с ЕС по Brexit.

В понедельник вечером лидер палаты общин Джейкоб Риз-Могг сообщил, что правительство во вторник инициирует слушания по сделке и надеется полностью завершить процедуру утверждения палатой общин к концу дня четверга.

"Правительство пытается насильно провести через парламент ущербную сделку, которая лишит людей рабочих мест и их прав", - сказала, отвечая на заявление Риз-Могга, "теневой" лидер палаты общин лейборист Валери Ваз.

Ее поддержал лейборист Оуэн Смит, который заявил, что "кабинет пытается протолкнуть соглашение через парламент за три дня". Он напомнил, что парламентские дебаты по Маастрихтскому договору продолжались 23 дня, а по Римскому договору 1957 года (когда Германия, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург договорились о свободном перемещении граждан, товаров и услуг) длились 22 дня.

Ранее в понедельник спикер палаты общин британского парламента Джон Беркоу заблокировал повторное рассмотрение предлагаемого премьером Борисом Джонсоном соглашения о Brexit. Спикер отметил, что соглашение уже рассматривалось парламентом двое суток назад, по нему были проведены трехчасовые дебаты и в данное время нет оснований полагать, что мнение палаты, не поддержавшей сделку в субботу, изменится. Кроме того, он заявил, что считает недопустимым со стороны правительства "бомбардировать" парламент одним и тем же документом, внося его на рассмотрение раз за разом без изменений.

Правительство Британии настаивает, что во вторник пройдет именно второе чтение по законопроекту (так как законопроект технически был внесен в субботу), и на этом этапе к документу не будут вноситься поправки. Вопрос перед парламентариями будет стоять прямой: одобрить сделку или нет. По итогам второго чтения пройдет голосование.

Если парламентарии поддержат сделку на этом этапе, то правительство, как ожидается, внесет так называемый "программный документ", в котором будет говориться о том, что сделка с ЕС является приоритетным законопроектом и утвердить ее в палате следует в ограниченный промежуток времени - до пятницы с тем, чтобы документ стал законом 31 октября. В пятницу, 25 октября, палата общин заседать не будет.

Правительство опасается, что, если палата общин не поддержит документ во втором чтении, то Brexit будет перенесен на следующий год, а парламентарии начнут обсуждать возможность проведения повторного референдума и пути отмены решения о выходе из ЕС.

В последние дни премьер Джонсон приложил значительные усилия для того, чтобы заручиться поддержкой парламентариев. Как рассказал РИА Новости источник в Консервативной партии, по состоянию на вечер понедельника, для утверждения сделки Джонсону не хватает голосов 7-10 парламентариев, при этом предложение правительства готовы поддержать некоторые лейбористы.