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РИА Новости
Война в Сирии

Макрон подчеркнул важность сохранения режима прекращения огня в Сирии

19:55 21.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ПАРИЖ, 21 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора в понедельник с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул важность сохранения режима прекращения огня на северо-востоке Сирии, говорится в заявлении Елисейского дворца.
"Накануне встречи в Сочи между президентом Путиным и президентом (Турции Тайипом) Эрдоганом разговор был сосредоточен главным образом на ситуации на северо-востоке Сирии. Президент республики подчеркнул важность продления действующего в настоящее время режима прекращения огня и поиска выхода из кризиса с помощью дипломатических средств", - говорится в заявлении.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на встрече в Сочи 22 октября ситуацию в Сирии с учетом проведения там военной операции Анкары и договоренностей Турции и США о 120-часовом режиме прекращения огня. Президент Турции, в свою очередь, заявил, что Анкара "предпримет шаги" по Сирии после переговоров в Сочи.
Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии операцию "Источник мира" против курдских отрядов и террористов. США и Турция 17 октября договорились о приостановке этой операции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 19:10Война в Сирии
Трамп заявил, что режим прекращения огня в Сирии соблюдается
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииЭммануэль МакронЮрий УшаковВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Эмануэль серьезного веса в ЕС не имеет , уж в Сирии и на Украине мало кто к его словам прислушивается. )))
21 октября, 22:30
iil.1964
800400
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