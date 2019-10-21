Макрон подчеркнул важность сохранения режима прекращения огня в Сирии

ПАРИЖ, 21 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора в понедельник с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул важность сохранения режима прекращения огня на северо-востоке Сирии, говорится в заявлении Елисейского дворца.

"Накануне встречи в Сочи между президентом Путиным и президентом (Турции Тайипом) Эрдоганом разговор был сосредоточен главным образом на ситуации на северо-востоке Сирии. Президент республики подчеркнул важность продления действующего в настоящее время режима прекращения огня и поиска выхода из кризиса с помощью дипломатических средств", - говорится в заявлении.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на встрече в Сочи 22 октября ситуацию в Сирии с учетом проведения там военной операции Анкары и договоренностей Турции и США о 120-часовом режиме прекращения огня. Президент Турции, в свою очередь, заявил, что Анкара "предпримет шаги" по Сирии после переговоров в Сочи.

Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии операцию "Источник мира" против курдских отрядов и террористов. США и Турция 17 октября договорились о приостановке этой операции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно.