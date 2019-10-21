Макрон подчеркнул важность сохранения режима прекращения огня в Сирии

ПАРИЖ, 21 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора в понедельник с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул важность сохранения режима прекращения огня на северо-востоке Сирии, говорится в заявлении Елисейского дворца.
"Накануне встречи в Сочи между президентом Путиным и президентом (Турции Тайипом) Эрдоганом разговор был сосредоточен главным образом на ситуации на северо-востоке Сирии. Президент республики подчеркнул важность продления действующего в настоящее время режима прекращения огня и поиска выхода из кризиса с помощью дипломатических средств", - говорится в заявлении.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на встрече в Сочи 22 октября ситуацию в Сирии с учетом проведения там военной операции Анкары и договоренностей Турции и США о 120-часовом режиме прекращения огня. Президент Турции, в свою очередь, заявил, что Анкара "предпримет шаги" по Сирии после переговоров в Сочи.
Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии операцию "Источник мира" против курдских отрядов и террористов. США и Турция 17 октября договорились о приостановке этой операции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.