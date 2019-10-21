Путин сменил главу СПЧ

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Владимир Путин отправил в отставку главу Совета по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова.
"Освободить Федотова Михаила Александровича от должности <...> в связи с достижением им возраста 70 лет", — говорится в президентском указе, опубликованном на сайте СПЧ.
Новым главой совета стал секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев, одновременно он получил должность советника главы государства.
После назначения Фадеев заявил, что пока не будет проводить в СПЧ ротацию кадров.
Своим указом Путин также исключил из совета его зампредседателя Евгения Боброва, а также Павла Чикова, Игоря Шаблинского и Екатерину Шульман.
В состав СПЧ вошел исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.
Вчера, 18:08РИА НовостиВ СПЧ прокомментировали уход Федотова