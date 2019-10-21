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РИА Новости

Биография Валерия Фадеева

18:00 21.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВалерий Фадеев. Архивное фото
Валерий Фадеев. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Валерий Александрович Фадеев родился 10 октября 1960 года в Ташкенте (Узбекистан).
В 1983 году окончил факультет управления и прикладной математики Московского физико-технического института (МФТИ).
С 1983 по 1984 год работал в ЦКБ "Алмаз" (ныне НПО "Алмаз" им. академика А.А. Расплетина, входит в состав концерна "Алмаз-Антей").
В 1984-1986 годах служил в Советской армии, в Ракетных войсках стратегического назначения.
С 1986 по 1988 год – научный сотрудник Вычислительного центра Академии наук СССР, занимался вопросами макроэкономики.
В 1988-1990 годах работал в Институте энергетических исследований АН СССР (ныне Институт энергетических исследований РАН).
С 1990 по 1992 год – старший научный сотрудник Института проблем рынка Академии наук СССР.
В 1993-1995 годах работал заместителем директора Экспертного института Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
С 1992 по 1995 год – эксперт и научный редактор еженедельного журнала "Коммерсантъ-Weekly" (ИД "Коммерсантъ").
В 1995-1998 годах – научный редактор, первый заместитель главного редактора еженедельного аналитического журнала "Эксперт".
В 1998 году работал первым заместителем главного редактора газеты "Известия".
С 1998 по 2017 год был главным редактором журнала "Эксперт".
В 2006-2017 годах – генеральный директор ЗАО "Медиахолдинг Эксперт".
С октября 2014 года по июнь 2016 года вел на "Первом канале" общественно-политическое ток-шоу "Структура момента".
С 2016 по 2018 год был ведущим воскресного выпуска телепрограммы "Время" на "Первом канале".
В марте 2017 года стал членом Общественной палаты по президентской квоте.
В июне 2017 года был избран секретарем Общественной палаты РФ.
Валерий Фадеев – член Высшего совета партии "Единая Россия", член Центрального штаба Общественного народного фронта, член экспертного совета Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2008), Почетной грамотой Президента Российской Федерации (2010). Имеет Благодарность президента (2008).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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