Биография Валерия Фадеева

В 1983 году окончил факультет управления и прикладной математики Московского физико-технического института (МФТИ).

С 1983 по 1984 год работал в ЦКБ "Алмаз" (ныне НПО "Алмаз" им. академика А.А. Расплетина, входит в состав концерна "Алмаз-Антей").

В 1984-1986 годах служил в Советской армии, в Ракетных войсках стратегического назначения.

С 1986 по 1988 год – научный сотрудник Вычислительного центра Академии наук СССР, занимался вопросами макроэкономики.

В 1988-1990 годах работал в Институте энергетических исследований АН СССР (ныне Институт энергетических исследований РАН).

С 1990 по 1992 год – старший научный сотрудник Института проблем рынка Академии наук СССР.

В 1993-1995 годах работал заместителем директора Экспертного института Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

С 1992 по 1995 год – эксперт и научный редактор еженедельного журнала "Коммерсантъ-Weekly" (ИД "Коммерсантъ").

В 1995-1998 годах – научный редактор, первый заместитель главного редактора еженедельного аналитического журнала "Эксперт".

В 1998 году работал первым заместителем главного редактора газеты "Известия".

В 2006-2017 годах – генеральный директор ЗАО "Медиахолдинг Эксперт".

С октября 2014 года по июнь 2016 года вел на "Первом канале" общественно-политическое ток-шоу "Структура момента".

С 2016 по 2018 год был ведущим воскресного выпуска телепрограммы "Время" на "Первом канале".

В марте 2017 года стал членом Общественной палаты по президентской квоте.

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени ( 2008 ), Почетной грамотой Президента Российской Федерации ( 2010 ). Имеет Благодарность президента ( 2008 ).