Биография Валерия Фадеева

Валерий Александрович Фадеев родился 10 октября 1960 года в Ташкенте (Узбекистан).
В 1983 году окончил факультет управления и прикладной математики Московского физико-технического института (МФТИ).
С 1983 по 1984 год работал в ЦКБ "Алмаз" (ныне НПО "Алмаз" им. академика А.А. Расплетина, входит в состав концерна "Алмаз-Антей").
В 1984-1986 годах служил в Советской армии, в Ракетных войсках стратегического назначения.
С 1986 по 1988 год – научный сотрудник Вычислительного центра Академии наук СССР, занимался вопросами макроэкономики.
В 1988-1990 годах работал в Институте энергетических исследований АН СССР (ныне Институт энергетических исследований РАН).
С 1990 по 1992 год – старший научный сотрудник Института проблем рынка Академии наук СССР.
В 1993-1995 годах работал заместителем директора Экспертного института Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
С 1992 по 1995 год – эксперт и научный редактор еженедельного журнала "Коммерсантъ-Weekly" (ИД "Коммерсантъ").
В 1995-1998 годах – научный редактор, первый заместитель главного редактора еженедельного аналитического журнала "Эксперт".
В 1998 году работал первым заместителем главного редактора газеты "Известия".
С 1998 по 2017 год был главным редактором журнала "Эксперт".
В 2006-2017 годах – генеральный директор ЗАО "Медиахолдинг Эксперт".
С октября 2014 года по июнь 2016 года вел на "Первом канале" общественно-политическое ток-шоу "Структура момента".
С 2016 по 2018 год был ведущим воскресного выпуска телепрограммы "Время" на "Первом канале".
В марте 2017 года стал членом Общественной палаты по президентской квоте.
В июне 2017 года был избран секретарем Общественной палаты РФ.
Валерий Фадеев – член Высшего совета партии "Единая Россия", член Центрального штаба Общественного народного фронта, член экспертного совета Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.
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