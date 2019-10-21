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РИА Новости

Путин и Эрдоган могут встретиться тет-а-тет в Сочи

16:46 21.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на переговорах в Сочи 22 октября помимо ситуации в Сирии и двусторонние отношения, не исключено, что лидеры также пообщаются в формате тет-а-тет, заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Будут проведены переговоры в составе небольших делегаций. Не исключено, что Путин и Эрдоган поговорят один на один. Затем в более расширенном формате состоится рабочий ланч, в ходе которого, как нам представляется, будут затронуты и вопросы двустороннего сотрудничества", - сказал Ушаков на брифинге.
По его словам, связи России и Турции развиваются хорошо, есть неплохие итоги по всем направлениям сотрудничества, растёт двусторонний товарооборот.
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