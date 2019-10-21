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РИА Новости
Война в Сирии

Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии на встрече в Сочи 22 октября

16:36 21.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на встрече в Сочи 22 октября ситуацию в Сирии с учётом проведения там военной операции Анкары и договорённостей Турции и США о 120-часом режиме прекращения огня, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Предполагается продолжить обсуждение ситуации в Сирии. Естественно, в контексте проводимой турецкими вооружёнными силами военной операции в Заевфратье", - сказал Ушаков на брифинге.
"Мы в целом позитивно оцениваем итоги переговоров турецкого руководства с вице-президентом США. Но завтра, как известно, 120 часов или пять суток уже истекают, и посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Это и будут обсуждать наши руководители", - добавил Ушаков.
Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии операцию "Источник мира" против курдских отрядов. 17 октября США и Турция договорились о приостановке этой операции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно.
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