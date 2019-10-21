Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии на встрече в Сочи 22 октября

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на встрече в Сочи 22 октября ситуацию в Сирии с учётом проведения там военной операции Анкары и договорённостей Турции и США о 120-часом режиме прекращения огня, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Предполагается продолжить обсуждение ситуации в Сирии. Естественно, в контексте проводимой турецкими вооружёнными силами военной операции в Заевфратье", - сказал Ушаков на брифинге.

"Мы в целом позитивно оцениваем итоги переговоров турецкого руководства с вице-президентом США. Но завтра, как известно, 120 часов или пять суток уже истекают, и посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Это и будут обсуждать наши руководители", - добавил Ушаков.