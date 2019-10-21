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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

В Сочи Путин проведет встречи с лидерами ЦАР, Судана и ЮАР

16:34 21.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях саммита "Россия-Африка" проведёт ряд рабочих встреч с главами стран Африки, в том числе с лидерами ЦАР, ДР Конго, Судана, ЮАР и других государств, заявил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ушаков рассказал, что 23 октября в Сочи состоится экономический форум "Россия-Африка" на котором выступят Путин и сопредседатель саммита президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, а перед форумом пройдёт их двусторонняя встреча. После этого Путин и ас-Сиси примут участие в рабочем завтраке с участием руководителей ведущих региональных организаций.
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри
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"В этот же день Путин проведёт ряд двусторонних встреч. А вечером 23 октября состоится церемония официальной встречи нашего президента с руководителями африканских государств и затем Путин проведёт торжественный приём в честь участников саммита", - сказал Ушаков.
Ушаков уточнил, что на полях двухдневного саммита у Путина запланированы встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой, президентом Намибии Хаге Готфридом Гейнгобом, премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом, президентом ЦАР Фостеном Туадерой, президентом Демократической Республики Конго Феликсом Чисекеди, президентом Уганды Йовери Кагутой Мусевени, президентом Нигерии Мухаммаду Бухари, председателем Верховного совета Судана Абдельфаттахом Бурханом, президентом Алжира Абдель Кадером Бенсалахом, президентом Анголы Жоау Лоуренсу, президентом Кении Ухуру Кениаттой, президентом Руанды Полем Кагаме и президентом Гвинейской республики Альфой Конде.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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На форуме Россия-Африка представят перспективные для сотрудничества отрасли
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаАльфа КондеМухаммад БухариЮрий УшаковМоскваСуданВ мире
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