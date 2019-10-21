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РИА Новости

Путин примет участие в церемонии открытия памятника Примакову

16:35 21.10.2019
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© РИА Новости / Владимир РодионовЕвгений Примаков
Евгений Примаков
© РИА Новости / Владимир Родионов
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия памятника Евгению Примакову, которая состоится 29 октября, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.
Евгений Примаков, советский и российский государственный деятель, был одним из ведущих отечественных востоковедов, крупным специалистом в области мировой экономики и международных отношений. В разные годы возглавлял СВР, МИД, правительство России.
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"Примаков занимался очень много внешней политикой, и 29 октября состоится открытие памятника Примакову. В этот день 90 лет ему исполнилось бы, и наш президент примет участие в этой церемонии", - сказал Ушаков.
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Юрий УшаковЕвгений ПримаковВладимир ПутинРоссияОбщество
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