Путин примет участие в церемонии открытия памятника Примакову

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия памятника Евгению Примакову, которая состоится 29 октября, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.
Евгений Примаков, советский и российский государственный деятель, был одним из ведущих отечественных востоковедов, крупным специалистом в области мировой экономики и международных отношений. В разные годы возглавлял СВР, МИД, правительство России.
"Примаков занимался очень много внешней политикой, и 29 октября состоится открытие памятника Примакову. В этот день 90 лет ему исполнилось бы, и наш президент примет участие в этой церемонии", - сказал Ушаков.