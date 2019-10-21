Газета поселка в Липецкой области вошла в список лучших в России

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Газета "Добринские вести" посёлка Добринка с населением в 9,5 тысяч человек (Липецкая область) вошла в список победителей конкурса "10 лучших газет России – 2018", говорится на сайте Союза журналистов России.

Победителями конкурса также стали такие газеты небольших населенных пунктов, как "Беловский Вестник" (город Белово в Кемеровской области, 74 тысячи человек), "Выксунский рабочий" (город Выкса Нижегородской области, 53 тысяч человек), "Карталинская новь" (город Карталы, Челябинская область, 28,6 тысяч человек) и "Красный Север" из Салехарда (49 тысяч человек). В список вошли сразу две газеты Свердловской области: "Нейва" из Новоуральска (80,7 тысяч человек) и "ПроСевероуральск.ру" (Североуральск, 26,3 тысячи человек). Из изданий с достаточно крупным охватом в топ-10 попали "Амурская правда" из Благовещенска (216,7 тысяч человек), "Вперёд" из города Батайск Ростовской области (115 тысяч человек) и "Центр" из Ижевска (631 тысяча человек).

"Конкурс проводится уже в пятый раз. Участие принимают издания, которые представляют практически все регионы страны. В этом году было более 100 участников. Каждый раз формируется новый экспертный совет, и впервые в него вошли победители прошлого конкурса. Почти все победители – те, кто никогда еще не попадал в десятку, все достаточно интересные и совсем разные", – рассказал РИА Новости секретарь СЖР, главный редактор журнала "Журналистика и медиарынок" Владимир Касютин.

Жюри, по словам Касютина, оценивает работу редакции по многим показателям: это и контент, и дизайн, и работа с аудиторией, и сайт, и работа в сетях, и участие в жизни отрасли. Также обязательна публикация в течение года в профессиональном журнале "Журналистика и медиарынок".

"У нас в стране несколько десятков тысяч районных и областных газет. В этом году, действительно, был целый урожай наград. Разброс широкий, по всей стране, и мы стараемся собрать самые лучшие газеты", – сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.

Учредитель газеты "Добринские вести" - администрация и Совет депутатов Добринского муниципального района. На сайте газеты есть несколько рубрик, в том числе "официально", "здоровый регион", "новости", "творчество". В рубрике "интерактив" представлены тесты, викторины и игры. В частности, посетителям сайта предлагается узнать, смогли бы они работать в команде липецкого губернатора Игоря Артамонова, а также с какого раза они доберутся на самолете до фонтана в центре поселка.