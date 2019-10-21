Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T16:31Z
https://ria.ru/20191021/1560034342.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/17322/37/173223786_0:0:3456:1944_1036x0_80_0_0_69d38b93e1eff76dfe750e291b4d70ea.jpg
РИА Новости

Газета поселка в Липецкой области вошла в список лучших в России

16:31 21.10.2019
120
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкГазеты
Газеты
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Газеты. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Газета "Добринские вести" посёлка Добринка с населением в 9,5 тысяч человек (Липецкая область) вошла в список победителей конкурса "10 лучших газет России – 2018", говорится на сайте Союза журналистов России.
Победителями конкурса также стали такие газеты небольших населенных пунктов, как "Беловский Вестник" (город Белово в Кемеровской области, 74 тысячи человек), "Выксунский рабочий" (город Выкса Нижегородской области, 53 тысяч человек), "Карталинская новь" (город Карталы, Челябинская область, 28,6 тысяч человек) и "Красный Север" из Салехарда (49 тысяч человек). В список вошли сразу две газеты Свердловской области: "Нейва" из Новоуральска (80,7 тысяч человек) и "ПроСевероуральск.ру" (Североуральск, 26,3 тысячи человек). Из изданий с достаточно крупным охватом в топ-10 попали "Амурская правда" из Благовещенска (216,7 тысяч человек), "Вперёд" из города Батайск Ростовской области (115 тысяч человек) и "Центр" из Ижевска (631 тысяча человек).
Стокгольм
12 августа, 12:17РИА Новости
Шведская редакция газеты Metro прекратит сотрудничество с журналистами
"Конкурс проводится уже в пятый раз. Участие принимают издания, которые представляют практически все регионы страны. В этом году было более 100 участников. Каждый раз формируется новый экспертный совет, и впервые в него вошли победители прошлого конкурса. Почти все победители – те, кто никогда еще не попадал в десятку, все достаточно интересные и совсем разные", – рассказал РИА Новости секретарь СЖР, главный редактор журнала "Журналистика и медиарынок" Владимир Касютин.
Жюри, по словам Касютина, оценивает работу редакции по многим показателям: это и контент, и дизайн, и работа с аудиторией, и сайт, и работа в сетях, и участие в жизни отрасли. Также обязательна публикация в течение года в профессиональном журнале "Журналистика и медиарынок".
"У нас в стране несколько десятков тысяч районных и областных газет. В этом году, действительно, был целый урожай наград. Разброс широкий, по всей стране, и мы стараемся собрать самые лучшие газеты", – сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.
Учредитель газеты "Добринские вести" - администрация и Совет депутатов Добринского муниципального района. На сайте газеты есть несколько рубрик, в том числе "официально", "здоровый регион", "новости", "творчество". В рубрике "интерактив" представлены тесты, викторины и игры. В частности, посетителям сайта предлагается узнать, смогли бы они работать в команде липецкого губернатора Игоря Артамонова, а также с какого раза они доберутся на самолете до фонтана в центре поселка.
"Недавно в Добринке появился самолет. Этим летом его привезли к "Пятерочке" в микрорайоне Прогресс. Затем отогнали и покрасили на стоянке сельхозтехники у ПТУ. А осенью привезли к парку молодежи, где уже поставили его на постамент. Больше его никуда передвигать не будут, но если вам вдруг интересно, как самолет смотрелся бы в других местах райцентра, попробуйте поиграйте в простенькую игру. Нажимайте на экран телефона/планшета или кликайте мышкой, чтобы самолет оставался в воздухе. При этом надо уворачиваться от летящих на юг птиц и от деревьев. А еще — набирать очки. Чтобы увидеть самолет в самом центре Добринки, нужно набрать 15. Сможете?" - предлагает газета.
Первые полосы главных австралийских газет, отредактированные в ходе акции Ваше право знать
Вчера, 14:42РИА Новости
Австралийские газеты вышли с отредактированными передовицами
330000
Обсудить 0
Липецкая областьОбщество
Рекомендуем
Юлия Величко
В ЕР призвали зампреда мурманской ОП извиниться за фото с банками икры
РИА
Новости
Международный форум Открытые инновации - 2018. День первый
В "Сколково" рассказали о главных правилах инвестиций в инновации
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на ПМЭФ-201
В РФПИ заявили о желании американских компании наращивать бизнес в России
Маха Вачиралонгкорн
Консорта короля Таиланда разжаловали и лишили всех титулов
Лента
новостей
Президент РФ В. Путин на Десятом саммите БРИКС в ЮАР
На форуме в Сочи Путин даст оценку отношениям России и Африки
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев прокомментировал попадание в Книгу рекордов Гиннесса
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
Путин 23 октября проведет завтрак с главами региональных организаций Африки
Никита Михалков на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля
Семья трогательно поздравила Никиту Михалкова с днем рождения
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
"Росатом" возобновил геологоразведку урана в районе Аранос в Намибии
Вид на реку Амазонку с борта МКС
США помешают отправке Россией иранского космонавта на МКС, считает эксперт
Президент РФ В. Путин встретился с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
Путин и Нетаньяху обсудили возможность помилования осужденной израильтянки
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Россия направит продовольственную помощь в пострадавшую от засухи Намибию
Патруль военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
Ушаков рассказал о контактах с Асадом по операции Турции в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:09Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
02:07В постпредстве России посоветовали НАТО купить книги о битве за Сталинград
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
23:31Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
23:24Украинцы рассказали, как их избивают за мову в Польше
23:24Трамп пообещал сирийским курдам помощь в добыче нефти
23:19"Роскосмос" заявил о работе России и США над продлением деятельности МКС
23:10Восемь человек пострадали при ЧП на нефтяном заводе в Оренбургской области
Лента новостейМолния