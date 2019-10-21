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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

В Каире считают российско-египетские отношения примером для подражания

14:48 21.10.2019 (обновлено: 15:18 21.10.2019)
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© Фото : предоставлено пресс-службой МИД ЕгиптаМинистр иностранных дел Египта Самех Шукри
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри
© Фото : предоставлено пресс-службой МИД Египта
КАИР, 21 окт - РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Активно развивающиеся египетско-российские отношения могут стать примером для стран Африки в построении партнерства с Россией, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Египта Самех Шукри.
Первый саммит Россия-Африка и экономический форум пройдут в Сочи 23-24 октября. На него приглашены руководители всех государств континента, почти 50 из них уже подтвердили свое участие. Председательствовать на саммите будут президенты России Владимир Путин и Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, который в 2019 году также временно возглавляет Африканский союз. Организаторы саммита и форума готовятся встретить 60 делегаций, включающих политиков, представителей бизнеса, делегатов от различных региональных и международных организаций.
"Конечно, можно опираться на исторические связи России и Египта, успешный опыт развития отношений, особенно в последнее время, когда значительно вырос товарооборот, а в районе Суэцкого канала создается российская промышленная зона, реализуются другие проекты... Такие отношения, безусловно, могут стать примером для подражания", - подчеркнул Шукри.
Министр добавил, что Египет "может стать для России выходом на континентальный рынок, особенно учитывая существующую в Египте инфраструктуру и связи с африканскими партнерами". "Это может быть полезным для России. Мы работаем на благо континента, стремимся не только использовать российский опыт, но и открыть возможности, существующие в Африке. Это может пригодиться российской экономике, и мы, в то же время, создадим выгодные для обеих сторон связи", - отметил глава египетского внешнеполитического ведомства.
Министр иностранных дел Арабской Республики Египет Самех Шукри во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 24 июня 2019
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Российско-египетские отношения в последние годы приобрели статус стратегических. Идет активное развитие экономического партнерства, страны сотрудничают в вопросах безопасности, имеют схожие позиции по многим международным политическим вопросам, участвуют в урегулировании региональных конфликтов. Российское участие в крупнейших для Египта проектах - строительстве первой АЭС и создании свободной промышленной зоны в районе Суэцкого канала - сделали Россию одним из важнейших партнеров Египта.
Активное развитие в последнее время получают и российско-африканские торгово-экономические отношения, осуществляется политический диалог по важнейшим международным и региональным проблемам. Россия оказывает африканскому континенту содействие в проектах развития, поддерживает международные проекты по борьбе с болезнями, природными катастрофами, военными конфликтами в Африке, помогает готовить африканские кадры в различных областях. Активно развивается военно-техническое сотрудничество.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
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