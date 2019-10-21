Самех Шукри: отношения Каира и Москвы – пример для всей Африки

Первый саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет в Сочи 23-24 октября под председательством президентов России Владимира Путина и Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и при участии более пятидесяти глав государств стран Африканского континента, а также порядка шестидесяти африканских делегаций. В интервью РИА Новости министр иностранных дел Египта Самех Шукри рассказал, кто придумал и кто готовил саммит, как Россия может помочь Африке в решении ее проблем, а также о том, что континент, где 60% населения это молодежь, а экономический рост составляет 4%, может предложить России.

— Господин министр, как родилась идея такой встречи и чья она: российская или египетская? Как проходит координация между Египтом и Россией по организации первого саммита Россия-Африка?

— Предложение изначально прозвучало от президента России Владимира Путина в июле 2018 года. Оно было направлено на укрепление российско-африканских отношений. Затем Египет в начале 2019 года принял председательство в Африканском союзе (АС – ред.), и чтобы подготовить этот саммит (как по организационным вопросам, так и по его наполнению), велась тесная координация между Россией и Египтом как председателем АС. Кроме того, эти вопросы координировались между Россией и Афросоюзом, в частности, через представителей африканских стран в Москве. По всем каналам обсуждались вопросы наполнения саммита, определения его задач, технические моменты: каким образом он будет работать, какие заседания будут проводиться и как они будут модерироваться, как будет осуществляться встреча делегаций. Обсуждались и темы экономического форума, который пройдет в рамках этой встречи в верхах.

— Этот саммит коснется всего спектра вопросов: политических, экономических, культурных или он все же сконцентрируется только на экономическом сотрудничестве, поскольку в рамках этого саммита организуется экономический форум "Россия-Африка"?

— Экономическая составляющая, безусловно, очень важна, но саммит этим не ограничится. Речь будет вестись по ряду экономических и социальных проблем, по комплексу вопросов энергетики, сотрудничеству по современным технологиям. Будет много разнообразных тем, в том числе политического характера.

По итогам саммита планируется принять заявление, которое в равной степени затронет вопросы, интересующие как российскую, так и африканскую стороны. Также будет представлено общее видение урегулирования экономических и политических проблем на континенте, укрепления связей двух сторон для решения общих проблем, а также вызовов, с которыми сталкивается Африка.

— Какие основные цели преследует на этом саммите Египет как председатель Африканского союза?

— Цель — изучить разные сферы сотрудничества, определить приоритеты для Африки, а также возможности России. Россия — государство с большим авторитетом, с очень разветвленными отношениями с африканскими странами.

Африканские страны в последнее время сумели сформулировать свои приоритетные задачи, в том числе на платформе Африканского союза. Эти первоочередные задачи касаются повышения уровня жизни населения континента, решения экономических проблем, и они отражены в перспективном плане развития: "Повестка дня Африки — 2063". Африка намерена в полной мере сотрудничать со своими партнерами на международной арене, Россия — один из таких важнейших партнеров, и она может содействовать реализации африканских планов.

Наш континент очень перспективный. Здесь много ресурсов и богатств, которые должны быть использованы, молодая рабочая сила — это почти 60% населения. Африка к тому же перспективный рынок с населением один миллиард и 300 миллионов человек, которое продолжает увеличиваться.

Уровень экономического роста в Африке находится в районе 4%, что можно считать приличным показателем, учитывая современную ситуацию в мировой экономике.

Президент Абдель Фаттах ас-Сиси во время председательства в Африканском союзе обозначил интерес к использованию российских возможностей в экономической сфере, области современных технологий, в энергетике, в инфраструктуре. Все это приоритетные для Африки в целом вопросы, ведь инфраструктура и интеграция Африканского континента принесут пользу как самим африканцам, так и партнерам континента.

— В настоящее время в Африке активно работает Китай, Европа традиционно проявляет интерес к континенту, а в последнее время и Россия участвует во многих африканских проектах. Как Африка может использовать такое внимание с максимальной пользой для себя? Ощущаете ли вы своеобразную конкуренцию за Африку?

— Африканский континент большой, страны континента открыты к сотрудничеству на взаимовыгодной основе. Мы видим в сотрудничестве со всеми нашими партнерами большую выгоду для жителей континента, это способствует повышению уровня жизни и развитию, помогает решать насущные проблемы. Мы приветствуем такую заинтересованность со стороны России и других государств. Позитивная конкуренция дает Африке преимущества, к примеру, дает возможность выбирать лучшие предложения для реализации различных проектов. Это полезно как для жителей континента, так и для наших партнеров, которые получают возможность продвигать свою продукцию и технологии.

— Повестка дня саммита в Сочи полностью готова или еще остаются нерешенные вопросы? И какие страны на данный момент подтвердили свое участие в саммите на уровне глав государств? Судя по сообщениям, большинство государств будут представлены на самом высоком уровне.

— Мы наблюдаем заинтересованность со стороны африканских лидеров в участии в саммите в Сочи, такая информация продолжает поступать в последние дни перед началом встречи в верхах. Все данные указывают на то, что многие государства будут представлены на уровне своих лидеров. Этот факт увеличивает шансы на успех саммита, который может стать площадкой для консультаций, обмена мнениями, выработки общей стратегии, направленной на укрепление отношений России и Африки.

Что касается повестки дня саммита, то в целом она готова. Остаются еще некоторые детали, по которым мы проводим консультации. Работа ведется с российской стороной, которая курирует мероприятия саммита, с Советом африканских послов и представителями государств, направленных в Россию. Идет обсуждение как повестки, так и итоговых документов саммита.

— Могут ли Россия и Египет предложить Африке совместную успешную политико-экономическую программу, учитывая высокий уровень отношений Москвы и Каира?

— Конечно, можно опираться на исторические связи России и Египта, успешный опыт развития отношений, особенно в последнее время, когда значительно вырос товарооборот, а в районе Суэцкого канала создается российская промышленная зона, реализуются другие проекты, в частности, в сфере энергетики.

Такие отношения, безусловно, могут стать примером для подражания. Египет может стать для России выходом на континентальный рынок, особенно учитывая существующую в Египте инфраструктуру, связи с африканскими партнерами. Это может быть полезным для России. Мы работаем на благо континента, стремимся не только использовать российский опыт, но и открыть возможности, существующие в Африке. Это может пригодиться российской экономике, и мы в то же время создадим выгодные для обеих сторон связи.

— В африканском регионе есть определенные проблемы, в частности, с распространением экстремистских группировок. На чем, по вашему мнению, необходимо сконцентрировать усилия, чтобы достичь прогресса в сферах обеспечения безопасности и стабильности?

— Экстремистские и террористические группировки представляют угрозу не только для Африканского континента, но и для международной безопасности, для Европы, в том числе России, а также для всего мира. Я считаю, что здесь необходим комплексный подход, к которому мы всегда призывали. Этот подход должен учитывать не только меры безопасности, но и идеологию, противостояние попыткам искажения ислама, его неверной интерпретации. Кроме того, международное сообщество должно решительно противостоять государствам, поддерживающим терроризм, пытающимся реализовать свои политические цели через террористические организации. Прежде всего это касается государств, которые дают убежище террористическим организациям, обеспечивают каналы финансирования и информационную поддержку.

Также необходимо усиливать возможности Африки в вопросах сотрудничества в сфере безопасности, вопросах обмена информацией. Причем не только внутри континента, но с международными партнерами, в том числе с Россией, которая располагает сильными разведывательными службами, способными содействовать нейтрализации этих террористических организаций.

Следует также противостоять экстремистской идеологии. Именно этим активно занимается Египет через просвещение африканских обществ, особенно с мусульманским населением. Египет стремится рассказать об истинных ценностях ислама, искоренить экстремистскую идеологию.

Несомненно, ряд конфликтов в Африке задерживают развитие, прогресс, препятствуют привлечению инвестиций. Инвестиции и развитие придут только в условиях стабильности и безопасности.

В этой связи следует поддерживать существующие в Африке механизмы, которые работают над решением таких кризисов, и прежде всего Африканский союз. У России в этой связи особая роль, учитывая, что она является постоянным членом Совета Безопасности ООН.

Следует работать над решением причин конфликтов, искать политические решения. Необходимо также поддерживать миротворческие силы в Африке в сотрудничестве с Африканским союзом и государствами континента.

— Может ли Россия сыграть какую-то роль в урегулировании проблемы запуска плотины "Ан-Нахда" ("Возрождение") в Эфиопии?

— Россия — большое и сильное государство, которое всегда выступает за необходимость соблюдения принципов международного права. Любые государства могут внести свой вклад в урегулирование этой проблемы, ведь она затрагивает 105 миллионов египтян, 40 миллионов суданцев и 100 миллионов жителей Эфиопии. То есть огромное число жизней зависит от решения проблемы. Мы не хотим, чтобы это стало еще одним очагом напряженности, учитывая возможные негативные последствия для безопасности, стабильности и мира в районе Африканского Рога, Восточной Африки да и всего окружения.

Это, в конце концов, научная проблема, она должна решаться в рамках международного права, принципов, которые регулируют использование вод рек, проходящих через территории разных государств. Должны использоваться общепризнанные правила, применяемые в разных регионах мира.

Потребности Эфиопии для развития должны учитываться, но при этом недопустимо, чтобы строительство плотины "Ан-Нахда" нанесло серьезный ущерб Египту и Судану.

Россия может способствовать тому, чтобы все стороны придерживались этих принципов и правил. У России хорошие отношения как с Египтом, так с Суданом и с Эфиопией, и есть возможность оказывать позитивное влияние, стимулировать стороны к поиску справедливого решения, которое учитывало бы интересы каждой из этих стран.

Речь не идет о политических целях. Напротив, это проблема, которую несложно решить при наличии политической воли. Можно создать рамки для регулирования заполнения водохранилища плотины в течение такого количества лет, чтобы Египет мог справиться с ситуацией, а также с учетом того, что речь идет о природном источнике, который подвержен изменениям, в том числе климатическим. Все это можно решить, не нанося урон правам ни одной из сторон.

Россия может быть той стороной, которая поспособствует успешному достижению такого соглашения на основе соответствующих положений международного права.

— Планируется ли в ходе саммита обсуждение двусторонних египетско-российских отношений?

— Политическое руководство двух стран всегда стремится к обсуждению, оценке и продвижению двусторонних отношений. Обсуждаются все аспекты сотрудничества, необходимо убедиться, что все продвигается в нормальном ритме, а также вести поиск новых возможностей такого взаимодействия.

— Будет ли обсуждаться вопрос возобновления авиасообщения с египетскими курортами?