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РИА Новости

Ученый предупредил об угрозе прорыва Горьковской плотины

12:53 21.10.2019 (обновлено: 16:50 21.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил БезносовНижегородская гидроэлектростанция
Нижегородская гидроэлектростанция
© РИА Новости / Михаил Безносов
Нижегородская гидроэлектростанция. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА новости. На Горьковской плотине (Нижегородская ГЭС) не построены сооружения, предусматривающие ее устойчивость, это может привести к катастрофе, заявил в Совете Федерации руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
"Мы имеем дело с системой, которая чревата такими ошибками и последствиями. Без подпора снизу, соответственно, на уровне 68 метров, нет никакой уверенности в том, что эта плотина устойчива", — сказал ученый.
По его словам, авария может произойти, если в эксплуатацию не введут Нижегородский низконапорный узел и не достроят Чебоксарский гидроузел.
Ученый отметил, что в этом случае последствия будут более серьезными, чем при ЧП в Красноярском крае.
В субботу в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба прорвало дамбы на золотодобывающем прииске, который разрабатывала компания "Сисим". В результате ЧП 15 человек погибли, пятеро числятся пропавшими без вести, пострадали 26 человек.
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
19 октября, 15:03Радио Sputnik
Прорыв дамбы под Красноярском: хронология, причины и первые реакции
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Российская академия наукСовет Федерации РФРИА НовостиМоскваКрасноярский крайКурагинский районПроисшествия
Популярные комментарии
"Нет никакой уверенности". Ну так проведите обследование, а потом уже звоните. Даже на горе человеческом пиар себе строят.
21 октября, 13:14
iibrovkin
1700012
Это не пиар, это наглое вранье! Плотины этой ГЭС полностью выполняют ФЗ №117 О безопасности ГТС, в т.ч. периодический пересмотр Декларации безопасности ГТС и её экспертиза Государственными надзорными органами. Круче пока ничего не придумали. По всем показателям данные плотины Горьковской (Нижегородской) ГЭС находятся в нормальном надежном состоянии. Гидроузел в таком режиме эксплуатируется более 60 лет. "Ученый" прямо не может сказать, что лоббирует интересы Речного транса по постройке средненапорной плотины.
21 октября, 13:55
Алекс Круглов
1901000
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