Ученый предупредил об угрозе прорыва Горьковской плотины

МОСКВА, 21 окт — РИА новости. На Горьковской плотине (Нижегородская ГЭС) не построены сооружения, предусматривающие ее устойчивость, это может привести к катастрофе, заявил в Совете Федерации руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

"Мы имеем дело с системой, которая чревата такими ошибками и последствиями. Без подпора снизу, соответственно, на уровне 68 метров, нет никакой уверенности в том, что эта плотина устойчива", — сказал ученый.

По его словам, авария может произойти, если в эксплуатацию не введут Нижегородский низконапорный узел и не достроят Чебоксарский гидроузел.

Ученый отметил, что в этом случае последствия будут более серьезными, чем при ЧП в Красноярском крае.