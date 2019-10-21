Эрдоган исключил возможность переговоров с сирийскими курдами

АНКАРА, 21 окт — РИА Новости. Анкара не намерена вести переговоры с Силами самообороны сирийских курдов, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы будем продолжать называть террористов террористами. Мы никогда не сидели за столом переговоров с террористической организацией <...> и не будем сидеть", — подчеркнул он, выступая в Стамбуле.

Турецкий лидер также обвинил западные страны, осудившие операцию "Источник мира", в солидарности с преступниками.

Ситуация на севере Сирии

Девятого октября Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана (РПК). Анкару в регионе поддерживает сирийская вооруженная оппозиция.

Многие западные партнеры Турции, включая США, осудили этот шаг. При этом Вашингтон, ранее поддерживавший в региональном конфликте курдов, отвел свои войска. В Пентагоне подчеркнули, что "не подписывались" воевать с Анкарой.

Курды и Дамаск заключили соглашение о совместном противостоянии туркам, Асад стянул армию к северному рубежу и занял несколько ранее подконтрольных курдам городов, в том числе Ракку