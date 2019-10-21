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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган исключил возможность переговоров с сирийскими курдами

12:42 21.10.2019 (обновлено: 13:41 21.10.2019)
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© REUTERS / Presidential Press Office / Murat KulaПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© REUTERS / Presidential Press Office / Murat Kula
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 21 окт — РИА Новости. Анкара не намерена вести переговоры с Силами самообороны сирийских курдов, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы будем продолжать называть террористов террористами. Мы никогда не сидели за столом переговоров с террористической организацией <...> и не будем сидеть", — подчеркнул он, выступая в Стамбуле.
Турецкий лидер также обвинил западные страны, осудившие операцию "Источник мира", в солидарности с преступниками.

Ситуация на севере Сирии

Девятого октября Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана (РПК). Анкару в регионе поддерживает сирийская вооруженная оппозиция.
Многие западные партнеры Турции, включая США, осудили этот шаг. При этом Вашингтон, ранее поддерживавший в региональном конфликте курдов, отвел свои войска. В Пентагоне подчеркнули, что "не подписывались" воевать с Анкарой.
Курды и Дамаск заключили соглашение о совместном противостоянии туркам, Асад стянул армию к северному рубежу и занял несколько ранее подконтрольных курдам городов, в том числе Ракку.
В четверг стало известно о приостановке операции на 120 часов и отводе курдских формирований на 30 километров вглубь Сирии для создания буферной зоны, которую турки будут контролировать самостоятельно. Тем не менее поступали сообщения о продолжении боев.
ТЕСТ Сирия, Турция
16 октября, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМинобороны ТурцииТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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