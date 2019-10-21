РЭЦ, российские банки и партнеры из Африки создадут платформу для расчетов

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) совместно с российскими банками и партнерами из других стран на форуме "Россия-Африка" подпишут соглашение о создании платформы для торговых расчётов между Россией и Африкой объемом порядка 5 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев в преддверии форума "Россия-Африка".

Саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдут в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

"Предполагается подписание соглашения о создании механизма финансирования торговли между Россией и Африкой. РЭЦ совместно с российскими банками и мировыми партнёрами формирует платформу для торговых расчётов с Африкой, объём которой составит порядка 5 миллиардов долларов", - рассказал Слепнев.

По его словам, соглашение направлено на развитие сотрудничества со странами Африки и обеспечение финансирования поставок российский товаров на африканский континент.