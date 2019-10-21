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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

РЭЦ, российские банки и партнеры из Африки создадут платформу для расчетов

12:00 21.10.2019 (обновлено: 12:05 21.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГенеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев
Генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев
© РИА Новости / Илья Питалев
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Генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) совместно с российскими банками и партнерами из других стран на форуме "Россия-Африка" подпишут соглашение о создании платформы для торговых расчётов между Россией и Африкой объемом порядка 5 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев в преддверии форума "Россия-Африка".
Саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдут в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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"Предполагается подписание соглашения о создании механизма финансирования торговли между Россией и Африкой. РЭЦ совместно с российскими банками и мировыми партнёрами формирует платформу для торговых расчётов с Африкой, объём которой составит порядка 5 миллиардов долларов", - рассказал Слепнев.
По его словам, соглашение направлено на развитие сотрудничества со странами Африки и обеспечение финансирования поставок российский товаров на африканский континент.
"Платформа позволит абсорбировать риски при торговле с континентом, включить поставки, которые котируются на международном рынке. А мы, в свою очередь, вовлечем в наш контур как минимум десять стран и буквально откроем торговый коридор. Российский бизнес сможет этим воспользоваться, что системно масштабирует наше присутствие в Африке", - уверен глава РЭЦ.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаРЭЦРоссийский экспортный центрАндрей СлепневМоскваСочиЭкономика
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