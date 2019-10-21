Андрей Слепнев: Египет станет экспортными воротами России в Африку

Африканский континент сегодня — один из самых привлекательных рынков сбыта и вложения долгосрочных инвестиций для российского бизнеса, считает генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев. В то время как некоторые компании уже открыли для себя возможности континента, РЭЦ в партнерстве с Афрэксимбанком готов стать проводником для тех, кто только собирается это сделать. В интервью РИА Новости в преддверии форума "Россия-Африка" Слепнев рассказал о том, как будет работать Российская промышленная зона в Египте, какие соглашения планируется подписать на форуме, а также дал прогноз по динамике торговли. Беседовала Вероника Буклей.

Саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдут в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет.

— Расскажите, пожалуйста, как РЭЦ готовится к форуму "Россия-Африка"?

— Вместе с нашим основным партнером в Африке – Афрэксимбанком — группа РЭЦ получила официальный статус соорганизатора предстоящего форума. В деловой программе форума РЭЦ готовит две сессии: по вопросам финансирования торговли, а также отдельного внимания удостоятся вопросы реализации проекта создания Российской промышленной зоны (РПЗ) в Египте.

Как обычно, мы организуем экспозицию Российского экспортного центра, где будет представлена продукция, а также технологические решения в наиболее перспективных для сотрудничества с Африканским континентом отраслях промышленности. Это и агропромышленный комплекс, и транспортное машиностроение, химия, медицина и фармацевтика, информационные технологии. Экспозиция разместится не только внутри площадки форума, но и за его пределами. В рамках уличной экспозиции будут представлены вездеходные автомобили, городской трамвай последнего поколения, сельхозтехника, строительная спецтехника, а также передвижные медицинские центры на базе автомобилей отечественного производства.

В рамках мероприятия производители проведут презентации и дегустации продуктов питания и напитков, произведенных из отечественного сырья на российских предприятиях. Мы пригласили интернациональную команду шеф-поваров, которые приготовят блюда высокой кухни с использованием российских продуктов и напитков от ведущих российских винодельческих предприятий.

Помимо этого, мы вместе в Афрэксимбанком организуем встречи российских и африканских бизнесменов, деловой нетворкинг и последующие переговоры – на площадке форума для этих целей будет выделена специальная зона делового общения. Более 50 президентов посетят Сочи на этой неделе — это абсолютный рекорд. Мы уверены, что это не вопрос количества участников, а вопрос интереса к нашим совместных проектам.

— Россия в настоящий момент имеет мало точек присутствия в Африке. Планируете ли открывать новые точки присутствия к форуму или после него? Будут это офисы РЭЦ или какой-то другой формат? В каких странах есть такая необходимость?

— Африка, безусловно, является драйвером для развития несырьевого неэнергетического рынка. Если говорить про перспективы, у нас неплохие исторические связи, многие учились в России, и сейчас мы можем вести с ними диалог и выстраивать долгосрочные стратегические отношения.

Мы сейчас формируем большой проект – Российская промышленная зона в Египте, который можно определить как наши "экспортные ворота" в Африку. В рамках форума будет анонсировано ее создание. Это первый крупный инфраструктурный проект такого масштаба за всю современную историю экономических отношений России и Африки. Его статус подчеркивается тем, что создание РПЗ входит в национальный проект "Международная кооперация и экспорт".

На площадке "Восточный Порт-Саид" экономической зоны Суэцкого канала будет постепенно создаваться уникальный комплекс площадью 525 гектаров. Экспортеры и поставщики из России смогут локализовать там свои производственные мощности в непосредственной близости от перспективных рынков Ближнего Востока и Африки. Резиденты будут пользоваться современной инженерной и коммунальной инфраструктурой – это дороги, периметр безопасности, водо- и электроснабжение и так далее.

Производителям также предложат выбрать оптимальное место для работы – базовую площадку для проектирования собственной застройки (greenfield) или готовые производственные корпуса (brownfield). Для резидентов будут действовать льготы и преференции, связанные с налогообложением, таможенными пошлинами на экспорт и импорт, затратами на персонал и оплатой прохождения Суэцкого канала. Предусмотрена возможность стопроцентной репатриации полученной выручки, при этом не будет требований, касающихся наличия египетского партнера.

На сегодня подписано 25 соглашений о намерениях с российскими компаниями относительно их участия в РПЗ в качестве потенциальных резидентов. Это производители биохимии и удобрений, строительных материалов и металлоконструкций, композитных материалов, сельскохозяйственной техники, электротехнического и нефтегазового оборудования, портовой оснастки и другое.

— Какие соглашения планируется подписать в ходе форума с партнерами из Африки?

— Мы наблюдаем большое внимание со стороны российского бизнеса к Африканскому континенту. По уже проработанным проектам планируется ряд соглашений о сотрудничестве между компаниями Группы РЭЦ, российскими предприятиями-клиентами и заинтересованными африканскими контрагентами. Соглашения будут носить масштабный характер и затрагивать целый ряд сфер, среди которых создание инфраструктуры, энергетические проекты, машиностроение и другие.

Планируется к подписанию меморандум о взаимодействии по проекту завершения строительства металлургического комбината Аджаокута (Ajaokuta Steel Plant) в Нигерии. Для нас возвращение в данный проект будет символичным, поскольку строительство комбината началось еще в советское время. До настоящего времени меткомбинат в целом по всем установленным на нем переделам запущен не был. При этом попытка передать завод в концессию иностранным инвесторам не увенчалась успехом.

В этом году на полях ежегодного собрания Афрэксимбанка, проходившего в Москве, прошли переговоры по реализации проекта с представителями федерального правительства Нигерии и штата Коги, руководством меткомбината Аджаокута, руководством Афрэксимбанка, после чего состоялись переговоры в Нигерии при поддержке посольства РФ. Российская стороны подтверждает готовность к проектированию, реконструкции и пуску в эксплуатацию меткомбината. Для успешной реализации проекта есть все необходимые условия.

На меткомбинате установлен значительный объем российского оборудования, модернизация и пуск в эксплуатацию меткомбината с участием российских предприятий даст значительный синергетический эффект как для нигерийской стороны, так и для российских предприятий. Стороны уже выразили понимание, что подписание соглашения по Аджаокуте на саммите в Сочи может стать одним из ключевых моментов саммита в части отношений РФ со странами западной Африки.

— Есть ли какой-то преимущественно отраслевой разрез в соглашениях, которые будут подписаны на форуме?

— Действительно, такой фокус есть. Многие совместные проекты направлены на развитие железнодорожной инфраструктуры и поставки железнодорожной техники различного класса. Например, соглашение об экспорте более тысячи пассажирских вагонов для Египетских национальных железных дорог. Планируются встречи с министрами транспорта ряда африканских стран для обсуждения приоритетных проектов по развитию инфраструктуры.

— О каких еще приоритетных проектах двустороннего сотрудничества между Россией и Африкой вы могли бы рассказать?

— Хотелось бы отметить проект "Дарвендейл" в Республике Зимбабве по добыче металлов платиновой группы, уникальная руда которого содержит золото, никель, медь. Инициатором проект является российский Vi Holding. Это месторождение имеет огромные ресурсы и не менее значительный потенциал — до 1350 тонн добычи. Банковское финансирование планируется организовать в рамках синдиката под руководством Афрэксимбанка.

Кроме того, мы подписываем соглашения о сотрудничестве в рамках продвижения российской гражданской авиатехники, решений в области мелиорации в африканский регион, ряд соглашений и меморандумов между компаниями России и Анголы.

— Планируются ли какие-то межбанковские соглашения?

— Ожидается подписание соглашения о создании механизма финансирования торговли между Россией и Африкой. РЭЦ совместно с российскими банками и мировыми партнерами формирует платформу для торговых расчетов с Африкой, объем которой составит порядка 5 миллиардов долларов. Соглашение направлено на развитие сотрудничества со странами Африки и обеспечение финансирования поставок российский товаров на Африканский континент.

Данная платформа позволит абсорбировать риски при торговле с континентом, включить поставки, которые котируются на международном рынке. А мы, в свою очередь, вовлечем в наш контур как минимум десять стран и буквально откроем торговый коридор. Российский бизнес сможет этим воспользоваться, что системно масштабирует наше присутствие в Африке.

— Форуму "Россия – Африка" предшествовало длительное сотрудничество с Афрэксимбанком, какие перспективы оно открывает для российского экспорта?

— Африка — большой регион, наши экспортеры зачастую не знают ландшафт бизнеса, условия работы в Африке, система взаиморасчетов зачастую тормозит экспортные сделки и проекты. И здесь нам, конечно, в помощь наш системный партнер Афрэксимбанк – крупнейший институт развития на Африканском континенте. РЭЦ несколько лет назад приобрел порядка 2 тысяч акций Афрэксимбанка и стал третьим крупнейшим акционером в классе "неафриканские финансовые институты".

Чтобы сократить финансовые риски с Афрэксимбанком, мы проработали более 10 конкретных проектов. По географии это в первую очередь Египет, Зимбабве, Замбия, Нигерия, Ангола. В этом году мы реализовали первые совместные сделки с банком. Так, Росэксимбанк добавил свое подтверждение по двум аккредитивам, которые были выпущены Афрэксимбанком в пользу дочерней компании ПАО "Уралкалий".

К другим проектам с Афрэксимбанком можно отнести финансирование поставок наземного транспорта российского производства и проектов по строительству и модернизации промышленной инфраструктуры в Замбии и Анголе, а также горнодобывающих проектов в Зимбабве и Сьерра-Леоне. Высокий интерес мы видим к привлечению российских партнеров к реализации проектов в нефтяной (трубопроводы, переработка) и аграрной отраслях.

— Каков ваш прогноз по динамике торговли между Россией и Африкой?

— Африканский континент в настоящее время является одним из самых привлекательных рынков сбыта и вложения долгосрочных инвестиций для российских компаний. Перспективные направления и ниши для российских экспортеров в Африке – это поставки готовой автомобильной техники и машинокомплектов, строительство и модернизация железнодорожной инфраструктуры, поставки оборудования для мукомольного, нефтеперерабатывающего производства и так далее.

На африканских рынках уже работают российские поставщики сельскохозяйственной техники, автопромышленников ("КамАЗ", "Группа ГАЗ", "УРАЛ", УАЗ), производители специальной техники: LADA реализует локальную сборку в Египте, РЕНО поставляет в Алжир кузовы российского производства. Успешно реализуются проекты по обслуживанию и модернизации электростанций, по нефтедобыче и транспортировке нефти, по обустройству объектов химической и горнорудной промышленности в Африке. Большая роль в экспорте приходится на поставки продукции сельского хозяйства и продовольственных товаров. Активно начинают развиваться проекты в новых направлениях, таких как современные технологии, умные города, образование, здравоохранение.

В настоящий момент ключевыми странами по продвижению несырьевого экспорта являются Египет (на который приходится более трети российско-африканского торгового оборота), ЮАР, Замбия, Ангола, Алжир, Нигерия и Кения.

В абсолютном выражении по итогам 2018 года объем торговли России и стран Африки увеличился на 17% и превысил отметку в 20 миллиардов долларов. За первое полугодие 2019 года несырьевой неэнергетический экспорт вырос на 15% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. В 2020 году мы закладываем оптимистичный прогноз роста российско-африканской торговли – порядка 20%. При этом большую роль в обеспечении этого роста будет играть введение в эксплуатацию Российской промышленной зоны в Египте.