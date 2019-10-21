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РИА Новости

В отделе петербургской полиции начали проверку после смерти задержанной

11:13 21.10.2019 (обновлено: 16:08 21.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Полицейские проводит проверку по факту смерти женщины в отделе полиции в Петербурге, задержанной за административное правонарушение, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Устанавливаются обстоятельства смерти женщины, задержанной за административное правонарушение", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в ночь на 21 октября в отделе полиции скончалась ранее судимая 32-летняя женщина, доставленная в отдел за совершение административного правонарушения.
"По предварительным данным, задержанной стало плохо, после чего ей вызвали бригаду медиков, которые констатировали ее смерть", - отмечается в сообщении.
Как сообщают местные СМИ, в полиции скончалась жительница Новгорода, задержанная по подозрению в карманной краже. По данным СМИ, женщина дважды была осуждена за распространение наркотиков.
Прокуратура
3 октября, 15:43РИА Новости
Саратовского экс-полицейского арестовали за избиение задержанного до смерти
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ГУМВДЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
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