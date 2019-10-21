В отделе петербургской полиции начали проверку после смерти задержанной

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Полицейские проводит проверку по факту смерти женщины в отделе полиции в Петербурге, задержанной за административное правонарушение, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Устанавливаются обстоятельства смерти женщины, задержанной за административное правонарушение", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ночь на 21 октября в отделе полиции скончалась ранее судимая 32-летняя женщина, доставленная в отдел за совершение административного правонарушения.

"По предварительным данным, задержанной стало плохо, после чего ей вызвали бригаду медиков, которые констатировали ее смерть", - отмечается в сообщении.