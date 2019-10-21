В отделе петербургской полиции начали проверку после смерти задержанной

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Полицейские проводит проверку по факту смерти женщины в отделе полиции в Петербурге, задержанной за административное правонарушение, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Устанавливаются обстоятельства смерти женщины, задержанной за административное правонарушение", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в ночь на 21 октября в отделе полиции скончалась ранее судимая 32-летняя женщина, доставленная в отдел за совершение административного правонарушения.
"По предварительным данным, задержанной стало плохо, после чего ей вызвали бригаду медиков, которые констатировали ее смерть", - отмечается в сообщении.
Как сообщают местные СМИ, в полиции скончалась жительница Новгорода, задержанная по подозрению в карманной краже. По данным СМИ, женщина дважды была осуждена за распространение наркотиков.