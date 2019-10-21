Исполняющий обязанности премьера Испании посетит Барселону

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьера Испании Педро Санчес посетит Барселону в понедельник, чтобы навестить раненных в ходе протестов сотрудников правоохранительных органов, сообщается в заявлении правительства.

"Исполняющий обязанности председателя правительства Педро Санчес отправляется сегодня в Барселону, чтобы навестить полицейских, пострадавших в результате жестоких беспорядков в эти дни, и встретиться с силами и органами государственной безопасности, отвечающими за безопасность в Каталонии", - говорится в заявлении.

Также согласно сообщению правительства, и.о. премьера направил письмо главе женералитета Каталонии Киму Торре, в котором "напомнил обязанности любого государственного должностного лица".

"Я должен напомнить вам о трех обязанностях, которые должен выполнять каждый, кто находится у власти, если он хочет достойно представлять свое сообщество перед кем бы то ни было: осуждать насилие; защищать силы безопасности; и избегать гражданского противостояния", - подчеркнул Санчес в письме.

По словам Санчеса, Торра не смог осудить насилие во время демонстраций "четко и недвусмысленно", "отвернулся" от сил и органов безопасности, а также "игнорировал более половины населения Каталонии".

В свою очередь экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон не замедлил напомнить и.о. премьера Санчесу о том, что "правитель" должен беспокоиться о всех пострадавших. "Вы действительно приедете в Барселону и даже не встретитесь с главой женералитета? Вы действительно проводите различия между ранеными, вместо того, чтобы волноваться обо всех? Правитель должен желать, чтобы все пострадавшие, и полиция и гражданские, выздоровели. Все без исключения", - написал Пучдемон в Twitter.

Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости.