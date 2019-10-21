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РИА Новости

Исполняющий обязанности премьера Испании посетит Барселону

10:19 21.10.2019
577
© Фото : предоставлено правительством ИспанииПедро Санчес
Педро Санчес
© Фото : предоставлено правительством Испании
Педро Санчес. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьера Испании Педро Санчес посетит Барселону в понедельник, чтобы навестить раненных в ходе протестов сотрудников правоохранительных органов, сообщается в заявлении правительства.
"Исполняющий обязанности председателя правительства Педро Санчес отправляется сегодня в Барселону, чтобы навестить полицейских, пострадавших в результате жестоких беспорядков в эти дни, и встретиться с силами и органами государственной безопасности, отвечающими за безопасность в Каталонии", - говорится в заявлении.
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Также согласно сообщению правительства, и.о. премьера направил письмо главе женералитета Каталонии Киму Торре, в котором "напомнил обязанности любого государственного должностного лица".
"Я должен напомнить вам о трех обязанностях, которые должен выполнять каждый, кто находится у власти, если он хочет достойно представлять свое сообщество перед кем бы то ни было: осуждать насилие; защищать силы безопасности; и избегать гражданского противостояния", - подчеркнул Санчес в письме.
По словам Санчеса, Торра не смог осудить насилие во время демонстраций "четко и недвусмысленно", "отвернулся" от сил и органов безопасности, а также "игнорировал более половины населения Каталонии".
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В свою очередь экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон не замедлил напомнить и.о. премьера Санчесу о том, что "правитель" должен беспокоиться о всех пострадавших. "Вы действительно приедете в Барселону и даже не встретитесь с главой женералитета? Вы действительно проводите различия между ранеными, вместо того, чтобы волноваться обо всех? Правитель должен желать, чтобы все пострадавшие, и полиция и гражданские, выздоровели. Все без исключения", - написал Пучдемон в Twitter.
Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости.
В ходе столкновений в различных городах автономного сообщества с начала недели пострадали около 800 человек, в том числе более 300 представителей правоохранительных органов, 18 до сих пор находятся в больницах, один в очень тяжелом состоянии, состояние восьми оценивается как тяжелое. Задержаны около 200 человек, 18 из них находятся в предварительном заключении до суда.
"Марш за свободу" в Барселоне
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

Участники так называемого "Марша за свободу" дошли до Барселоны.

Акция протеста в Барселоне
1 из 10

Участники так называемого "Марша за свободу" дошли до Барселоны.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Emilio Morenatti

Пять колонн из Жироны, Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны начали движение в среду.

Акция протеста в Барселоне
2 из 10

Пять колонн из Жироны, Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны начали движение в среду.

© AP Photo / Emilio Morenatti
© REUTERS / Jon Nazca

По дороге к ним присоединялись манифестанты из других городов и поселков.

Акция протеста в Барселоне
3 из 10

По дороге к ним присоединялись манифестанты из других городов и поселков.

© REUTERS / Jon Nazca
© AP Photo / Bernat Armangue

Участники шествия считают политзаключенными политиков, получивших сроки до 13 лет за участие в организации референдума о независимости.

Полиция на акции протеста в Барселоне
4 из 10

Участники шествия считают политзаключенными политиков, получивших сроки до 13 лет за участие в организации референдума о независимости.

© AP Photo / Bernat Armangue
© AP Photo / Manu Fernandez

Колонны расположились на четырех улицах Барселоны.

Акция протеста в Барселоне
5 из 10

Колонны расположились на четырех улицах Барселоны.

© AP Photo / Manu Fernandez
© AP Photo / Bernat Armangue

Митингующие скандировали: "Независимость!" и "Улицы всегда будут нашими!".

Акция протеста в Барселоне
6 из 10

Митингующие скандировали: "Независимость!" и "Улицы всегда будут нашими!".

© AP Photo / Bernat Armangue
© REUTERS / Albert Gea

Многие улицы в центре города перекрыты, не работают некоторые станции метро, движение автобусов ограничено.

Акция протеста в Барселоне
7 из 10

Многие улицы в центре города перекрыты, не работают некоторые станции метро, движение автобусов ограничено.

© REUTERS / Albert Gea
© AP Photo / Manu Fernandez

Митинги и беспорядки не прекращаются с 14 октября.

Акция протеста в Барселоне
8 из 10

Митинги и беспорядки не прекращаются с 14 октября.

© AP Photo / Manu Fernandez
© AFP 2019 / Josep Lago

В ходе столкновений в разных городах с начала недели пострадали 550 человек.

Акция протеста в Барселоне
9 из 10

В ходе столкновений в разных городах с начала недели пострадали 550 человек.

© AFP 2019 / Josep Lago
© AFP 2019 / Josep Lago

Участники акции протеста в Барселоне.

Акция протеста в Барселоне
10 из 10

Участники акции протеста в Барселоне.

© AFP 2019 / Josep Lago
1 из 10

Участники так называемого "Марша за свободу" дошли до Барселоны.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
2 из 10

Пять колонн из Жироны, Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны начали движение в среду.

© AP Photo / Emilio Morenatti
3 из 10

По дороге к ним присоединялись манифестанты из других городов и поселков.

© REUTERS / Jon Nazca
4 из 10

Участники шествия считают политзаключенными политиков, получивших сроки до 13 лет за участие в организации референдума о независимости.

© AP Photo / Bernat Armangue
5 из 10

Колонны расположились на четырех улицах Барселоны.

© AP Photo / Manu Fernandez
6 из 10

Митингующие скандировали: "Независимость!" и "Улицы всегда будут нашими!".

© AP Photo / Bernat Armangue
7 из 10

Многие улицы в центре города перекрыты, не работают некоторые станции метро, движение автобусов ограничено.

© REUTERS / Albert Gea
8 из 10

Митинги и беспорядки не прекращаются с 14 октября.

© AP Photo / Manu Fernandez
9 из 10

В ходе столкновений в разных городах с начала недели пострадали 550 человек.

© AFP 2019 / Josep Lago
10 из 10

Участники акции протеста в Барселоне.

© AFP 2019 / Josep Lago
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Беспорядки в КаталонииПедро СанчесКаталонияБарселонаИспанияВ мире
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