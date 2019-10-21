Более трех тысяч военных примут участие в учениях "Нерушимое братство-2019"

ПОЛИГОН ХАРБ-МАЙДОН (Таджикистан), 21 окт - РИА Новости. Три с половиной тысячи военнослужащих шести стран принимают участие в учениях стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство-2019", которые продлятся с 21 по 29 октября, сообщил на открытии учений командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

"В составе созданной группировки входит 3,5 тыс. военнослужащих, более 600 единиц вооружения, военной и специальной техники, объединенных общим руководством, действующим по единому замыслу и плану. Используя опыт боевых действий, приобретенный в Сирийской Арабской Республике, учениях "Центр-2019", мы отрабатываем вопросы управления и взаимодействия, направления на повышение слаженности военных действий созданной группировки в быстро меняющейся обстановке с учетом изученного характера действий незаконных вооруженных формирований", - сказал Лапин.

На первом этапе учений задействованы воинские контингенты России, Таджикистана, Киргизии и Казахстана. На втором этапе совместных учений примут участие еще два иностранных контингента из Армении и Республики Беларусь, которые прибудут 24 октября.

Учения "Нерушимое братство-2019" пройдут в два этапа, в ходе первого силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона будет проведена контртеррористическая операция по уничтожению и блокированию боевых групп и отрядов незаконных вооруженных формирований. На втором этапе коллективными миротворческими силами ОДКБ будет проведена миротворческая операция по поддержанию мира в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности.