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РИА Новости

Более трех тысяч военных примут участие в учениях "Нерушимое братство-2019"

09:40 21.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУчения Коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности
Учения Коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Учения Коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности. Архивное фото
ПОЛИГОН ХАРБ-МАЙДОН (Таджикистан), 21 окт - РИА Новости. Три с половиной тысячи военнослужащих шести стран принимают участие в учениях стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство-2019", которые продлятся с 21 по 29 октября, сообщил на открытии учений командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.
"В составе созданной группировки входит 3,5 тыс. военнослужащих, более 600 единиц вооружения, военной и специальной техники, объединенных общим руководством, действующим по единому замыслу и плану. Используя опыт боевых действий, приобретенный в Сирийской Арабской Республике, учениях "Центр-2019", мы отрабатываем вопросы управления и взаимодействия, направления на повышение слаженности военных действий созданной группировки в быстро меняющейся обстановке с учетом изученного характера действий незаконных вооруженных формирований", - сказал Лапин.
На первом этапе учений задействованы воинские контингенты России, Таджикистана, Киргизии и Казахстана. На втором этапе совместных учений примут участие еще два иностранных контингента из Армении и Республики Беларусь, которые прибудут 24 октября.
Учения "Нерушимое братство-2019" пройдут в два этапа, в ходе первого силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона будет проведена контртеррористическая операция по уничтожению и блокированию боевых групп и отрядов незаконных вооруженных формирований. На втором этапе коллективными миротворческими силами ОДКБ будет проведена миротворческая операция по поддержанию мира в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности.
Всего к участию в совместных учениях от воинского контингента ВС РФ привлечено более 2 тысяч военнослужащих и свыше 600 единиц вооружения и военной техники. Также в "Нерушимом братстве" примут участие почти 20 российских самолетов и вертолетов, которые обеспечат воздушную разведку и огневую поддержу с воздуха наземных подразделений. Совместные учения пройдут в соответствии с планом подготовки ВС РФ на 2019 год под непосредственным руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина.
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Военные учения - БезопасностьОДКБТаджикистанРоссияКиргизияАрменияКазахстанБезопасностьВ мире
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