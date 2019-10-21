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РИА Новости

В Таджикистане начались учения ОДКБ "Нерушимое братство-2019"

08:37 21.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУчения ОДКБ "Нерушимое братство"
Учения ОДКБ Нерушимое братство
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Учения ОДКБ "Нерушимое братство". Архивное фото
ПОЛИГОН ХАРБ-МАЙДОН (Таджикистан), 21 окт - РИА Новости. Торжественное открытие учений стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство-2019", которые продлятся до 29 октября, состоялось на полигоне Харб-Майдон в Таджикистане, который находится на границе с Афганистаном.
"Сегодня дан старт международному совместному учению "Нерушимое братство-2019", которое проходит на территории Республики Таджикистан на полигоне Харб-Майдон. Являясь составной частью целой серии учений на Центральноазиатском стратегическом направлении в 2019 году, "Нерушимое братство" носит особый характер, его особенность - это коллективные действия воинских контингентов шести государств: Республики Таджикистан, Киргизской Республики, Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Беларусь и Российской Федерации", - сказал на открытии командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.
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"На фоне нестабильной обстановке в мире и обостряющейся обстановке в Афганистане, совместные действия стран-участников учений демонстрируют решительность руководства наших государств обеспечить безопасность в регионе на легитимной основе", - добавил он.
Заместитель министра обороны Таджикистана Абдулхошим Даврон Гуломзода также отметил сложную обстановку в Центральноазиатском регионе. "Ситуация остается непростой, имеет тенденцию к обострению, особую озабоченность вызывают факты концентрации вооруженных групп международных террористических организаций, в том числе и граждан наших государств на сопредельной территории. Создание баз и лагерей по подготовке боевиков в северных провинциях Афганистана", - пояснил он.
Учения "Нерушимое братство - 2019" пройдут в два этапа, в ходе первого силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона будет проведена контртеррористическая операция по уничтожению и блокированию боевых групп и отрядов незаконных вооруженных формирований. На втором этапе коллективными миротворческими силами ОДКБ будет проведена миротворческая операция по поддержанию мира в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности. Во втором этапе совместных учений примут участие еще два иностранных контингента из Армении и Белоруссии, которые прибудут 24 октября.
Всего к участию в совместных учениях от воинского контингента ВС РФ привлечено более 2 тысяч военнослужащих и свыше 600 единиц вооружения и военной техники. Также в "Нерушимом братстве" примут участие почти 20 российских самолетов и вертолетов, которые обеспечат воздушную разведку и огневую поддержу с воздуха наземных подразделений. Совместные учения пройдут в соответствии с планом подготовки ВС РФ на 2019 год под непосредственным руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина.
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БелоруссияТаджикистанРоссияКиргизияАрменияКазахстанБезопасность
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