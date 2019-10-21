Это фиаско: Украина не сможет покупать польский газ

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Александр Лесных. Польский газовый оператор Gaz-Sistem опроверг заявление главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева о готовности газотранспортной системы страны принимать 6,6 миллиарда кубометров американского газа в год, поставляемого по контрактам с Варшавой. Чем обернутся проблемы в реализации ключевого польско-украинского энергетического проекта — в материале РИА Новости.

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В середине октября оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" (дочерняя компания "Нафтогаза") сообщил об окончании строительно-монтажных работ на компрессорной станции "Комарно" в Львовской области. Ее запуск — ключевой момент в совместных планах Киева и Варшавы по поставке украинским потребителям американского газа.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев написал в фейсбуке, что это "расширяет возможности для импорта на Украину газа из Польши и других стран через СПГ-терминал в Свиноуйсьце".

Речь идет о 6,6 миллиарда кубометров голубого топлива ежегодно — это почти половина нынешнего импорта страны.

Завершение строительства ГКС "Комарно" — кульминация громкой пиар-кампании "Нафтогаза Украины" о диверсификации поставок. Еще летом Киев, Варшава и Вашингтон подписали трехсторонний меморандум "О сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа".

Документ предполагал, что с ноября "Нафтогаз" начнет закупать американский СПГ, принимаемый регазификационными терминалами Польши. На тот момент технические возможности ГТС позволяли прокачивать максимум 1,5 миллиарда кубометров в год, поэтому "Нафтогаз" приступил к масштабной модернизации газопровода и строительству станции "Комарно".

Однако праздник длился недолго. Спустя сутки после победного поста Андрея Коболева польский газовый оператор Gaz-Sistem уточнил, что радоваться рано: газотранспортная система Украины и близко не способна перекачивать столь существенные объемы. Ее предел — два миллиарда кубов в год.

"Увеличение пропускной способности до 6,6 миллиарда кубометров требует дополнительных инвестиций в систему передачи, управляемую Gaz-Sistem", — сообщили представители польской компании.

Не прокатило

Еще когда Украина, Польша и США готовились подписать трехстороннее соглашение по природному газу, эксперты задавались вопросом: как у киевских деятелей вообще возникла идея закупать у Польши американское топливо? В конце лета его стоимость после регазификации в Свиноуйсьце составляла 170-180 долларов за тысячу кубометров. После гипотетической прокачки до Украины цена перевалила бы за 200. Разумеется, в холодное время года было бы еще больше.

А чем платить — совершенно неясно. Еще в июле стало известно, что "Укртрансгаз" погряз в долгах: генеральный секретарь Европейской федерации энерготрейдеров (EFET) предупредил Коболева, что, если его дочерняя структура не погасит задолженность в 145 миллионов евро, никакого реверсного газа он уже не увидит.

У самого "Нафтогаза" тоже явные проблемы с финансами. В конце сентября газовый монополист опубликовал список из 116 компаний-поставщиков коммунальных услуг, задолжавших за газ, и пообещал перекрыть им кран. Старт отопительного сезона во многих крупных городах Украины, включая Киев, Мариуполь, Одессу, Харьков, Житомир, оказался под угрозой срыва.

Оплатить американское топливо Киев мог бы за счет очередного транша от МВФ, но и с ним не складывается: после сентябрьского визита представителей кредитора премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что ожидает согласование новой программы не раньше декабря.

На самом деле громкие заявления о закупках американского СПГ были всего лишь попыткой "Нафтогаза" усилить свои позиции перед трехсторонней встречей по транзиту, которая прошла в Брюсселе в середине сентября. Тогда Москва предложила Киеву заключить прямой контракт на поставки топлива по цене на четверть дешевле европейского реверса. А договор по транзиту временно продлить на текущих условиях, чтобы Украина успела привести свое законодательство в соответствие с европейскими требованиями.