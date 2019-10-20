Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-20T19:18Z
https://ria.ru/20191020/1560002983.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155907/17/1559071788_621:670:3072:2048_1036x0_80_0_0_c244cd9e7626a8e3bccd5fcbb60c9f4e.jpg
РИА Новости

В Петербурге более 10 человек пострадали в ДТП с маршруткой

19:18 20.10.2019
1060
© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт - РИА Новости. Более десяти человек пострадали при столкновении маршрутки с трамваем в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Около 18.00 на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе произошло столкновение маршрутки и трамвая. По предварительным данным, в результате аварии более десяти человек получили различные травмы", - сказано в сообщении.
На месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019
6 августа, 09:04РИА Новости
Крупные ДТП в России в 2019 году
На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства ДТП.
000112
Обсудить 0
ГУМВДЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Показательное выступление десантников
В Бресте стартовали совместные учения десантников из России и Белоруссии
РИА
Новости
Покупатели в супермаркете
Диетологи назвали продукты, которые "никогда нельзя есть"
Города мира. Дамаск
Немецкие СМИ рассказали о победе Путина без войны
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Майкопе семь человек пострадали в ДТП с маршруткой
Лента
новостей
Автономная пусковая установка ПГРК Ярс
Эксперт: конкурировать с Россией в разработке оружия у Украины не получится
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Эксперт удивился тому, как построили городок старателей под Красноярском
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Петербурге маршрутка столкнулась с трамваем
Машина турецкой скорой помощи
В Турции погибла девочка из России
Нашивки сотрудников МЧС России
В Екатеринбурге спасатели эвакуировали 16 человек из-за пожара в квартире
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В МВД уточнили число пострадавших в ДТП с маршруткой в Майкопе
Девушка с ребенком в парке Царицыно в Москве.
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую осень в Центральной России
Полет астероида
К Земле летит астероид диаметром в километр
Пожар на территории завода Полимер-Пласт в Тюмени. 20 октября 2019
В Тюмени загорелся ангар на территории завода "Полимер-Пласт"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:56Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс вышла замуж
01:36На корабле ВМС США установят первый боевой лазер
01:30Кадыров поделился впечатлениями от поездки с Путиным в арабские страны
01:21ОАЭ создали штаб для отправки эмиратцев на родину из Ливана
01:18Ад в Сантьяго. В столице Чили устроили погромы из-за повышения цен на метро
00:59"Рожденная с характером": стартует новый сезон сериала о Екатерине Великой
00:53Фильм Добрыгина Sheena667 покажут в конкурсе Чикагского кинофестиваля
00:51Фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные
00:50Федотов планирует встретиться с членами СПЧ и обсудить данные о его уходе
00:49Кабмин Британии снова внесет договор по Brexit в парламент
00:48Суд проведет первое слушание по делу о крупном пожаре в центре Ростова
00:46Российские военные выполнят наблюдательный полет над территорией США
00:45Космическая обсерватория "Спектр-РГ" готовится к прибытию на рабочую точку
00:36Матвиенко проведет переговоры с главой парламентской делегации КНДР
00:30В Таджикистане пройдет открытие учений ОДКБ "Нерушимое братство-2019"
00:27В Красноярском крае объявлен траур по погибшим в результате прорыва дамб
00:25В Госдуме обсудят меры профилактики домашнего насилия
00:23В Вашингтоне откроется международный астронавтический конгресс
00:21США обеспокоены технологическими успехами России по Договору открытого неба
00:19Медведев проведет заседание консультативного совета по инвестициям
Лента новостейМолния