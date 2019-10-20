В Петербурге более 10 человек пострадали в ДТП с маршруткой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт - РИА Новости. Более десяти человек пострадали при столкновении маршрутки с трамваем в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Около 18.00 на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе произошло столкновение маршрутки и трамвая. По предварительным данным, в результате аварии более десяти человек получили различные травмы", - сказано в сообщении.