Эрдоган и Джонсон обсудили приостановку турецкой операции в Сирии

АНКАРА, 20 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил в ходе телефонных переговоров с премьером Великобритании Борисом Джонсоном реализацию турецко-американских договоренностей о прекращении огня на севере Сирии, говорится в сообщении администрации президента Турции.

В четверг США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Тем не менее, поступали сообщения о продолжении боев.

"Господин президент в ходе телефонных переговоров с премьером Великобритании отметил, что в Турции внимательно следят за отходом членов террористической группировки "Рабочая партия Курдистана / силы самообороны курдов" из безопасной зоны, сдачей ею тяжелого вооружения и уничтожения оборонительных укреплений в сроки, установленные договоренностью между Турцией и США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что собеседники обсудили также двухсторонние отношения.

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция 12 октября взяли под контроль Рас эль-Айн, а на следующий день было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.