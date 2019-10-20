Эрдоган и Джонсон обсудили приостановку турецкой операции в Сирии

АНКАРА, 20 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил в ходе телефонных переговоров с премьером Великобритании Борисом Джонсоном реализацию турецко-американских договоренностей о прекращении огня на севере Сирии, говорится в сообщении администрации президента Турции.
В четверг США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Тем не менее, поступали сообщения о продолжении боев.
"Господин президент в ходе телефонных переговоров с премьером Великобритании отметил, что в Турции внимательно следят за отходом членов террористической группировки "Рабочая партия Курдистана / силы самообороны курдов" из безопасной зоны, сдачей ею тяжелого вооружения и уничтожения оборонительных укреплений в сроки, установленные договоренностью между Турцией и США", - говорится в сообщении.
Отмечается, что собеседники обсудили также двухсторонние отношения.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция 12 октября взяли под контроль Рас эль-Айн, а на следующий день было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
16 октября, 20:18РИА НовостиТурецкая военная операция "Источник мира"
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
* запрещенная в России террористическая организация.